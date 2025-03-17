Умоляют о помощи: исследователи на базе в Антарктике попали в "фильм ужасов" из-за коллеги

Один из членов команды угрожал убить коллегу и якобы совершил сексуальное насилие против другого исследователя. Другие из-за такого поведения мужчины исследователи на базе перестали чувствовать себя в безопасности.

Related video

Группа ученых, которая работает на отдаленной антарктической исследовательской базе, столкнулась с "реальным фильмом ужасов", из-за того, что один из сотрудников, который начал вести себя неадекватно. Выехать с базы ученые не могут, поскольку отрезаны от внешнего мира из-за погодных условий. Об этом пишет издание LBC.

Исследователь из команды, которую отправили исследовать изучать климат континента на базе Санаэ IV, прислал тревожное сообщение южноафриканской газете Sunday Times, в котором сообщается, что один член команды физически напал на другого и угрожал убить.

Исследователей не могут эвакуировать из-за неблагоприятных погодных условий

В сообщении описывается атмосфера страха и запугивания. Отмечается, что ситуация обострилась до точки, когда вся команда стала чувствовать себя в опасности.

"К сожалению, [его] поведение обострилось до уровня, который вызывает глубокое беспокойство. В частности, он физически напал на одного из членов команды, что является серьезным нарушением личной безопасности и норм на рабочем месте", — говорится в электронном письме.

В сообщении также указано, что член команды, о котором идет речь, также угрожал убить члена команды, что усилило чувство опасности в группе, а также якобы совершил сексуальное насилие против другого исследователя.

"Его поведение становится все более вопиющим, и я испытываю значительные трудности с ощущением безопасности в его присутствии. Необходимо принять немедленные меры для обеспечения моей безопасности и безопасности всех сотрудников", — говорится в письме.

Поскольку команда оказалась на исследовательской базе, где средняя температура зимой составляет минус 23 °C, а скорость ветра может достигать 135 миль в час, помощь недоступна.

Изоляция команды и суровые условия вызывают серьезные опасения относительно их благополучия и безопасности.

Дион Джордж, министр окружающей среды Южной Африки, выразил намерение поговорить с членами команды, чтобы оценить ситуацию и отметил, что исследователи должны пройти психометрические оценки перед отправкой в Антарктиду из-за психологических требований отдаленной, суровой среды.

Напомним, что 13 марта сообщалось, что украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как единственная "сухопутная" птица Антарктики — белая сивка — отбирает пищу у пингвинов.

В начале февраля стало известно, что вблизи станции "Академик Вернадский" семья пингвинов "воспитывает" сразу троих детенышей.