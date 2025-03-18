Мир может остаться без Кока-колы, конфет и йогуртов из-за войны в Судане

Все дело в гуммиарабике, натуральном эмульгаторе, который используется во всем: от Coca-Cola до йогуртов Danone, конфет M&Ms, лекарств и косметики.

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Война в Судане поставила под угрозу производство продуктов питания и косметики во всем мире в США в том числе. Военизированная группировка RSF в Судане контролирует ключевой ингредиент для производства газировки и шоколадок – гуммиарабик, или, как еще его называют "аравийскую камедь". Об этом пишет Bloomberg.

Сбор аравийской камеди в Судане

Гуммиарабик, липкий древесный сок, действует как органический эмульгатор в потребительских товарах и бытовых брендах по всему миру. Суданское ополчение, которое США обвиняют в совершении геноцида, контролирует основные части цепочки поставок. Так как именно Судан производит 70% этого ингредиента.

Компания Хишама Салиха Ягуба Afritec, является одним из крупнейших поставщиков. И он платил тысячи долларов военизированной группировке, действующей в Судане, чтобы доставить грузовики с гуммиарабиком в порт.

"Джанджавидам приходится платить много денег", — сказал Ягуб о милиции Rapid Support Forces, которую США в январе обвинили в совершении геноцида в гражданской войне, в результате которой 12 миллионов человек были перемещены, а не менее 150 000 убиты. Он говорит, что регулярно платит им около 2500 долларов за грузовик. А когда водителей берут в заложники – то и того больше.

Гуммиарабик растет по всей Африке — от Сенегала до Кении — но миллионы деревьев акации, которые растут в песчаном поясе площадью 200 000 квадратных миль на юге Судана, который в значительной степени контролируется RSF, являются сердцем производства.

Сбор камеди в Судане Фото: Скриншот

Сейчас, спустя два года после начала войны в Судане, которая спровоцировала крупнейший в мире гуманитарный кризис, цепочку поставок в Судане невозможно отследить.

"Если бы гуммиарабик исчез, формула Coca-Cola перестала бы работать. Это была бы уже не Coca-Cola", — сказала Майсара Элавад, коммерческий консультант Albakry Factory for Packing & Preparing Gum Arabic, которая ежегодно экспортирует около 4000 тонн камеди компаниям в Европе и США. Компании в продуктах которых используется "аравийская камедь", или отказались от комментариев, как Coca-Cola, или ответили уклончиво, как Nestle.

Натуральный эмульгатор производится в основном в районах Дарфура, Северного и Западного Кордафана, а затем экспортируется в Европу и США.

"Сейчас встает реальный вопрос о поставках: как они происходят? Связано ли получение гуммиарабика с насилием и злоупотреблениями в отношении общин и фермеров? Вероятно, ответ — да" — сказал Тедд Джордж, консультант из Kleos Advisory, консалтинговой компании, специализирующейся на товарах на африканских рынках.

Представитель RSF отрицает, что его бойцы грабят или вымогают деньги у поставщиков гуммиарабика. Однако журналисты отмечают, что RSF сжигали рощи акации, убивали фермеров и разграбляли тысячи тонн камеди со складов в столице Судана Хартуме — включая 3000 тонн от Afritec, по словам Ягуба.

Война в Судане ставит под угрозу производство важнейшего ингредиента

По словам Башира аль-Кинани, члена Торговой палаты Судана и Ассоциации гуммиарабика Судана, с начала войны было разграблено более 30 000 тонн этого ценного ингредиента. Это означает, что, как бы гуммиарабик не покидал Судан, он, скорее всего, обогащает лиц, связанных с военными преступлениями.

Гуммиарабик использовался на протяжении тысячелетий: как клей в каменном веке в Африке, в красках китайских писцов неолита, для бальзамирования мумий египетских фараонов и для укрепления помады, которой пользовались королевы Елизавета I и Клеопатра. Греки использовали его для лечения язв; старые мастера — включая Рембрандта — для смешивания своих красок.

В последние десятилетия он стал настолько важен для мировых пищевых компаний, что они успешно лоббировали администрацию Билла Клинтона, чтобы исключить гуммиарабик из режима масштабных санкций, введенных против Судана в 1997 году за спонсирование терроризма и предоставление убежища Усаме бен Ладену. Компании, включая Cargill, разработали синтетические альтернативы, но они не заменили натуральный гуммиарабик, который продолжает вытекать из Судана на фоне нынешних зверств — либо из Порт-Судана, либо контрабандой через соседние страны.

Напомним, мировая кофейная индустрия столкнулась с серьезными проблемами из-за резкого скачка цен на кофейные зерна. Основным фактором увеличения цен стало снижение производства в ключевых регионах выращивания кофе, особенно в Бразилии — крупнейшем мировом производителе.