Глобальный дефицит кофе: почему торговля практически остановилась, — Reuters

Из-за высокой стоимости зерен торговцы вынуждены ограничивать объемы закупок и покупают только необходимый минимум. В то же время цены на кофе могут упасть, если в Бразилии удастся собрать богатый урожай.

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Мировая кофейная индустрия столкнулась с серьезными проблемами из-за резкого скачка цен на кофейные зерна. По данным участников ежегодного съезда Национальной ассоциации кофе США, который прошел в Хьюстоне, стоимость фьючерсов на кофе арабика (Arabica) на бирже ICE выросла на 70% с ноября прошлого года. Это привело к значительному снижению закупок среди торговцев и обжарщиков кофе, сообщает агентство Reuters.

Генеральный директор эквадорской компании ELCAFE C.A. Ренан Чуэйри отметил, что впервые за долгие годы его компания не смогла реализовать запланированный годовой объем продукции к марту. По его словам, главная причина этого — нехватка денежных средств у клиентов, вызванную ростом цен.

"Обычно к этому времени мы уже все продали, но сейчас реализовано менее 30% продукции. Большой рост цен съедает денежный поток клиентов, поэтому у них денег, чтобы купить то, что им нужно", — сказал он.

Причины кризиса в кофейной отрасли

Основным фактором увеличения цен стало снижение производства в ключевых регионах выращивания кофе, особенно в Бразилии — крупнейшем мировом производителе. В условиях высокой стоимости зерен покупатели вынуждены ограничивать объемы закупок, предпочитая приобретать только необходимый минимум. Причем, как отметил один из брокеров, сделки осуществляются крайне осторожно и консервативно.

"Вы заключаете сделку, а затем у вас есть семь дней, чтобы отправиться на ферму или склад и получить свой кофе. Вы проверяете качество, и если оно в порядке, вы производите оплату на месте и уезжаете с товаром", — отметил он.

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Вместе с тем есть почва и для оптимистических прогнозов. По данным агентства цены на кофе арабика могут упасть на 30% к концу года, поскольку с одной стороны высокие цены сдерживают спрос, а с другой — ожидается богатый урожай в Бразилии в следующем году. Однако до тех пор, пока цены существенно не упадут, большую часть кофейной индустрии могут ждать серьезные проблемы.

Влияние на розничную торговлю и перспективы рынка

Рост цен уже сказался на работе крупных американских компаний по обжарке кофе. Один из руководителей отрасли признался, что многие их клиенты не уверены, смогут ли продолжать свой бизнес. Супермаркеты и продуктовые магазины сопротивляются повышению цен, что затрудняет поставки. В результате на полках некоторых торговых точек уже ощущается нехватка кофе.

Между тем в ответ на повышение цен производители сырья в таких странах как Индия, Уганда, Эфиопия и Бразилия намерены расширить площади посадок кофе. И если в Бразилии удастся собрать богатый урожай, то в сочетании с новыми посевными площадями это может привести к обвалу цен.

Ранее сообщалось, что в Украине стоимость кофе продолжает расти из-за ряда факторов на мировом рынке. Владельцы кофейных сетей отмечают, что рост цен обусловлен ростом цены на зеленый кофе, подорожанием логистики и увеличением спроса среди потребителей.