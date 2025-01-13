В Украине выросла стоимость популярного напитка: сколько стоит и будет ли дорожать, детали

Владельцы кофейных сетей называют три ключевые причины подорожания — рост цены на зеленый кофе, подорожание логистики и увеличение спроса среди потребителей, которые уже начали искать альтернативные варианты.

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Стоимость кофе продолжает расти среди украинских потребителей популярного напитка из-за ряда факторов на мировом рынке. Об этом рассказали владельцы нескольких кофейных сетей и эксперты этой отрасли, сообщает Forbes.

Они говорят, что резкий скачок цен на зеленый кофе на мировых рынках уже привел к росту стоимости сорта арабики на 85% или на 10 грн за каждый кофейный напиток. Операционный директор сети Idealist Александр Гавриленко говорит, что плохие погодные условия в Бразилии повлияли на цены во всем мире.

Мнение господина Гавриленко подтверждает руководитель сети One Love Coffee Денис Калинин. По его словам, дополнительным фактором роста стоимости кофе стало увеличение спроса, подорожание логистики, повышение стоимости упаковочных материалов и перебои с электроснабжением.

Похожая ситуация происходит с сортом "робуста": мировые цены на этот вид кофе вырос на 70%. Однако несмотря на рост цен, количество тех, кто потребляет этот напиток, сократилось лишь на 1%.

Денис Калинин укажет, что значительная часть потребителей "с пониманием" относятся к росту цен. В то же время сейчас, как отмечает владелец, сейчас альтернативные форматы кофе — дрип-кофе и кофе в зернах, начали пользоваться большей популярностью.

Сейчас эксперты отмечают три ключевых тренда на украинском кофейном рынке — рост цен в заведениях около 30% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, рост расходов этой отрасли, а также популяризация новых форматов потребления кофе.

Ранее стало известно, что ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего. Ученые выяснили, в какие часы можно вывести его пользу на новый уровень, а когда его употребление не имеет никакого эффекта.

Также сообщалось, где в Украине сейчас самый дорогой кофе. Дешевле всего эспрессо уже второй год можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях. Харьковщина — единственный регион, где чашечка кофе не подорожала.