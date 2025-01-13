В Україні зросла вартість популярного напою: скільки коштує і чи буде дорожчати, деталі

Власники кавових мереж називають три ключові причини подорожчання — зростання ціни на зелену каву, подорожчання логістики та збільшення попиту серед споживачів, які вже почали шукати альтернативні варіанти.

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Вартість кави продовжує зростати серед українських споживачів популярного напою через низку факторів на світовому ринку. Про це розповіли власники кількох кавових мереж і експерти цієї галузі, повідомляє Forbes.

Вони кажуть, що різкий стрибок цін на зелену каву на світових ринках уже призвів до зростання вартості сорту арабіки на 85% або на 10 грн за кожен кавовий напій. Операційний директор мережі Idealist Олександр Гавриленко каже, що погані погодні умови в Бразилії вплинули на ціни в усьому світі.

Думку пана Гавриленка підтверджує керівник мережі One Love Coffee Денис Калінін. За його словами, додатковим фактором зростання вартості кави стало збільшення попиту, здорожчання логістики, підвищення вартості пакувальних матеріалів та перебої з електропостачанням.

Схожа ситуація відбувається зі сортом "робуста": світові ціни на цей вид кави зріс на 70%. Однак попри зростання цін, кількість тих, хто споживає цей напій, скоротилося лише на 1%.

Пан Денис Калінін вкаже, що значна частина споживачів "із розуміння" ставляться до зростання цін. Водночас зараз, як відзначає власник, наразі альтернативні формати кави — дріп-кава та кава у зернах, почали мати більшу популярність.

Наразі експерти, відзначають три ключові тренди на українському кавовому ринку — зростання цін у закладах близько 30% у порівнянні з четвертим кварталом 2023 року, зростання витрат цієї галузі, а також популяризація нових форматів споживання кави.

Раніше стало відомо, що вчені з'ясували, коли пити каву найкорисніше. Вчені з'ясували, в які години можна вивести її користь на новий рівень, а коли її вживання не має жодного ефекту.

Також повідомлялося, де в Україні зараз найдорожча кава. Найдешевше еспресо вже другий рік можна випити у Хмельницькій і Сумській областях. Харківщина — єдиний регіон, де філіжанка кави не подорожчала.