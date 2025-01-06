Не Київ і не Львів: де в Україні найдорожча кава (інфографіка)

Найдешевше еспресо вже другий рік можна випити у Хмельницькій і Сумській областях. Харківщина — єдиний регіон, де філіжанка кави не подорожчала.

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В Україні зросла ціна на каву в кав'ярнях. Про це свідчить статистика, опублікована 6 січня аналітиками "Опендатабот".

В середньому у 2024 році чашка еспресо обходилась українцям у 31 гривню. Порівняно з 2023 роком вона подорожчала на 11%. Загалом з початку повномасштабної війни ціна на еспресо зросла у 1,7 раза. У 2021 році філіжанка еспресо коштувала в середньому 19 гривень, а у 2017 — 15.

Статистика щодо індексу еспресо в Україні Фото: Опендатабот

Найдорожче еспресо — в Одеській області (40 гривень), на другому місці — Львівська область (39 гривень), трійку лідерів замикають Волинська і Дніпропетровська області (37 гривень). Київ увійшов в топ 5 з показником 36 гривень. Найдешевшою була кава у Хмельницькій і Сумській областях.

Статистика щодо індексу еспресо в Україні Фото: Опендатабот

Лише за рік ціна еспресо на Одещині зросла на 20%. Хмельниччина й Сумщина стають лідерами за найнижчою ціною на кафе вже другий рік поспіль. Найбільше подорожчання за рік зафіксували у Вінницькій області — на 29%. Лише у Харківській області вартість дози бадьорості не змінилась.

Дослідники пояснили, що зміну ціни на каву відстежують за так званим індексом еспресо, бо це — основний компонент будь-якого кавового напою. Тому вартість еспресо впливає на те, скільки коштуватимуть напої у кав’ярнях загалом.

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