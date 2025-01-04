Нові пенсії — у 2025 році: як і коли відбудеться підвищення виплат

Підвищення пенсій найбільше стосуватиметься громадян, які давно вийшли на заслужений відпочинок.

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У новому 2025 році держава має подбати про рівень пенсій. Тому для деяких пенсіонерів передбачено підвищення виплат. Про це пише Фокус у статті "Пенсії 2025: коли і на скільки можуть зрости виплати".

За даними Пенсійного фонду, станом на жовтень в Україні пенсію нараховували 10,34 млн пенсіонерів.

43% отримують до 4 000 грн (менше ніж 100 доларів) на місяць, з них більше половини — до 3 000 грн;

25% мають пенсію від 5 000 до 10 000 грн на місяць;

12% — понад 10 000 грн.

Наразі середня пенсія в країні — 5 851 грн (близько 140 доларів).

Як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону 18 жовтня, підвищення пенсій найбільше стосуватиметься громадян, які давно вийшли на пенсію.

"Вони всі отримають збільшення. Це залежатиме від розміру єдиного соціального внеску, який сплачується, і стажу", — зазначила Жолнович і додала, що великі пенсії урізати не будуть.

Зазначимо, у Міністерстві соціальної політики України давно вважали, що ситуацію з розміром пенсії можна поліпшити для 80% нинішніх і для майбутніх пенсіонерів, а саме збільшити виплати і спростити розрахунок.

Хоча показники можливого підвищення пенсій стануть відомі тільки після нового року, згідно з проєктом держбюджету-2025, мінімальну пенсію в Україні залишать на рівні 2024-го року (2361 грн), а перерахунок буде залежати від інфляції в країні та зростання заробітних плат, з яких платять ЄСВ. Тому березнева індексація торкнеться тільки пенсійних виплат без урахування надбавок.

За даними ПФУ, ґрунтуючись на середню зарплату, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі 2024-го відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії в Україні підвищать на 10-12%. Минулого року цей показник становив близько 6%.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.