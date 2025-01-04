Новые пенсии – в 2025 году: как и когда произойдет повышение выплат

Повышение пенсий больше всего будет касаться граждан, которые давно вышли на заслуженный отдых.

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В новом 2025 году государство должно позаботиться об уровне пенсий. Поэтому для некоторых пенсионеров предусмотрено повышение выплат. Об этом пишет Фокус в статье "Пенсии 2025: когда и на сколько могут вырасти выплаты".

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на октябрь в Украине пенсию начисляли 10,34 млн пенсионеров.

43% получают до 4 000 грн (менее 100 долларов) в месяц, из них более половины — до 3 000 грн;

25% имеют пенсию от 5 000 до 10 000 грн в месяц;

12% — более 10 000 грн.

В настоящее вреся средняя пенсия в стране — 5 851 грн (около 140 долларов).

Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона 18 октября, повышение пенсий больше всего будет касаться граждан, которые давно вышли на пенсию.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера единого социального взноса, который уплачивается и стажа", — отметила Жолнович и добавила, что большие пенсии урезать не будут.

Отметим, в Министерстве социальной политики Украины давно считали, что ситуацию с размером пенсии можно улучшить для 80% нынешних и для будущих пенсионеров, а именно увеличить выплаты и упростить расчет.

Хотя показатели возможного повышения пенсий станут известны только после нового года, согласно проекту госбюджета-2025, минимальную пенсию в Украине оставят на уровне 2024-го года (2361 грн), а перерасчет будет зависеть от инфляции в стране и роста заработных плат, с которых платят ЕСВ. Поэтому мартовская индексация коснется только пенсионных выплат без учета надбавок.

По данным ПФУ, основываясь на среднюю зарплату, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале 2024-го произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии в Украине повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составлял около 6%.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.