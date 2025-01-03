Экономика
Некоторые пенсионеры могут потерять выплаты: кому это грозит
Анастасия Ковалева
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Согласно законодательству, пенсионеры в Украине могут лишиться выплат по ряду причин.
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В Украине предусмотрено вполне законное прекращение пенсионных выплат в некоторых случаях. Об этом заявили в Пенсионном фонде.
Согласно статье 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия может быть прекращена на основании решения территориальных органов ПФУ или суда.
Основные основания:
- выплаты были назначены на основе документов, содержащих ложные данные;
- пенсионер проживает за границей (если нет международного договора, признанного обязательным Верховная Рада);
- пенсионер подал заявление о прекращении выплат в связи с временным проживанием за границей;
- пенсионер умер, был признан без вести пропавшим или объявлен умершим;
- пенсионеру был предоставлен статус без вести пропавшего лица при особых обстоятельствах;
- выплаты не получали в течение полугода;
- пенсионер не прошел физическую идентификацию.
Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.
Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.