Некоторые пенсионеры могут потерять выплаты: кому это грозит

Согласно законодательству, пенсионеры в Украине могут лишиться выплат по ряду причин.

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В Украине предусмотрено вполне законное прекращение пенсионных выплат в некоторых случаях. Об этом заявили в Пенсионном фонде.

Согласно статье 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия может быть прекращена на основании решения территориальных органов ПФУ или суда.

Основные основания:

выплаты были назначены на основе документов, содержащих ложные данные;

пенсионер проживает за границей (если нет международного договора, признанного обязательным Верховная Рада);

пенсионер подал заявление о прекращении выплат в связи с временным проживанием за границей;

пенсионер умер, был признан без вести пропавшим или объявлен умершим;

пенсионеру был предоставлен статус без вести пропавшего лица при особых обстоятельствах;

выплаты не получали в течение полугода;

пенсионер не прошел физическую идентификацию.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.