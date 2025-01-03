Деякі пенсіонери можуть втратити виплати: кому це загрожує

Згідно із законодавством, пенсіонери в Україні можуть втратити виплати з низки причин.

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В Україні передбачено цілком законне припинення пенсійних виплат у деяких випадках. Про це заявили в Пенсійному фонді.

Згідно зі статтею 49 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія може бути припинена на підставі рішення територіальних органів ПФУ або суду.

Основні підстави:

виплати були призначені на основі документів, що містять неправдиві дані;

пенсіонер проживає за кордоном (якщо немає міжнародного договору, визнаного обов'язковим Верховною Радою);

пенсіонер подав заяву про припинення виплат у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

пенсіонер помер, був визнаний безвісти зниклим або оголошений померлим;

пенсіонеру було надано статус безвісти зниклої особи за особливих обставин;

виплати не отримували протягом півроку;

пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це відбудеться з 1 січня 2025 року.