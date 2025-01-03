Економіка
Деякі пенсіонери можуть втратити виплати: кому це загрожує
Анастасія Ковальова
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Згідно із законодавством, пенсіонери в Україні можуть втратити виплати з низки причин.
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В Україні передбачено цілком законне припинення пенсійних виплат у деяких випадках. Про це заявили в Пенсійному фонді.
Згідно зі статтею 49 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія може бути припинена на підставі рішення територіальних органів ПФУ або суду.
Основні підстави:
- виплати були призначені на основі документів, що містять неправдиві дані;
- пенсіонер проживає за кордоном (якщо немає міжнародного договору, визнаного обов'язковим Верховною Радою);
- пенсіонер подав заяву про припинення виплат у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
- пенсіонер помер, був визнаний безвісти зниклим або оголошений померлим;
- пенсіонеру було надано статус безвісти зниклої особи за особливих обставин;
- виплати не отримували протягом півроку;
- пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію.
Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.
Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це відбудеться з 1 січня 2025 року.