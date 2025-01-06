Не Киев и не Львов: где в Украине самый дорогой кофе (инфографика)

Дешевле всего эспрессо уже второй год можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях. Харьковская область — единственный регион, где чашечка кофе не подорожала.

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В Украине выросла цена на кофе в кофейнях. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная 6 января аналитиками "Опендатабот".

В среднем в 2024 году чашка эспрессо обходилась украинцам в 31 гривну. По сравнению с 2023 годом она подорожала на 11%. Всего с начала полномасштабной войны цена на эспрессо выросла в 1,7 раза. В 2021 году чашка эспрессо стоила в среднем 19 гривен, а в 2017 — 15.

Статистика по индексу эспрессо в Украине Фото: Опэндатабот

Самое дорогое эспрессо — в Одесской области (40 гривен), на втором месте — Львовская область (39 гривен), тройку лидеров замыкают Волынская и Днепропетровская области (37 гривен). Киев вошел в топ 5 с показателем 36 гривен. Самым дешевым был кофе в Хмельницкой и Сумской областях.

Статистика по индексу эспрессо в Украине Фото: Опэндатабот

Только за год цена эспрессо в Одесской области выросла на 20%. Хмельницкая и Сумская области становятся лидерами по самой низкой цене на кафе уже второй год подряд. Наибольшее подорожание за год зафиксировали в Винницкой области — на 29%. Только в Харьковской области стоимость дозы бодрости не изменилась.

Исследователи объяснили, что изменение цены на кофе отслеживают по так называемому индексу эспрессо, потому что это — основной компонент любого кофейного напитка. Поэтому стоимость эспрессо влияет на то, сколько будут стоить напитки в кафе в целом.

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