В Киеве поднимают цены за проезд: насколько и каких маршрутов коснется (фото)

Перевозчики Киевской области подтвердили подорожание и объяснили, что последний раз пересматривали тарифы более 2 лет назад. По словам председателя ассоциации Алексея Павленко, оснований для пересмотра цен много.

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В соцсетях сообщили, что в салонах маршруток появилось объявление о повышении цен на проезд. 6 января в ТСН разобрались, где и почему произойдет подорожание.

Объявление в маршрутке Фото: Соцсети

Проезд подорожает для тех, кто пользуется пригородными маршрутками. В частности, стоимость проезда для пассажиров маршруток Киев — Бровары составит 35 гривен уже с 6 января. Перевозчики объясняют повышение тарифа "резким повышением цен на горюче-смазочные материалы" и просят пассажиров отнестись с пониманием.

Стоимость проезда в маршрутках Бровары — Киев также составит 35 гривен, а по маршруту Киев — Автошкола — 30 гривен.

Почему поднимают цены

Председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко подтвердил, что на Броварском направлении пересматривают тарифы. Он отметил, что последний раз это делали еще в 2022 году.

"Оснований для подорожания стоимости проезда очень много: увеличился акциз на топливо на 3 гривны с 1 января, увеличился уровень минимальной зарплаты, подорожали запчасти. Все подорожало, поэтому и стоимость проезда изменится. Основания для этого есть — как правовые, так и экономические", — пояснил руководитель ассоциации.

Отмечается, что Броварское направление долго сохраняло старый тариф, хотя перевозчики из других соседних городов повышали цены на проезд в столицу. По словам Павленко, Бровары — последний район региона, который увеличивает тариф, все остальные подорожания уже провели.

"Думаю, что 5 гривен это на фоне гиперинфляции не существенное подорожание. По крайней мере это не так трагично, как вообще отсутствие транспортного сообщения между столицей и столичным регионом", — подчеркнул Павленко.

Перевозчики не берутся прогнозировать, будет ли польза от повышения тарифа. Они подтверждают, что за время полномасштабной войны пассажиров на пригородных маршрутках стало значительно меньше.

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