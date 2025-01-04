На 50% меньше: с 1 февраля изменится порядок выплат семьям пленных и пропавших без вести

По словам адвоката Романа Лихачева, если у военнослужащего есть жена, двое детей и отец и мать, то каждый их них будет получать примерно по 12 тысяч гривен.

Related video

С 1 февраля в Украине вступают в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", принятый Верховной Радой 8 октября, которые касаются порядка выплат родственникам пленных и пропавших без вести военных. Об этом пишет NV со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно документу, с 1 февраля 50% выплат должны быть распределены равными долями между представителями первой очереди — женой (мужем), законными представителями несовершеннолетних детей (кроме тех, которые получают от военного алименты), детьми из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законными представителями и родителями военных (кроме родителей, лишенных родительских прав).

Если представителей первой очереди нет, то 20% выплат идут родственникам второй очереди. Это совершеннолетние дети, братья или сестры. Невыплаченная часть средств (50% или 80%) будет храниться в воинской части и выплачиваться бойцу в случае возвращения его из плена или появления, если он был признан пропавшим без вести.

Как отмечает Роман Лихачев, военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранам, выплаты военного, который попал в плен или считается без вести пропавшим, составляют около 120 тысяч гривен в месяц. Ранее полную сумму должна была получать жена (муж) военнослужащего. Теперь долю выплат смогут получить больше родственников военного.

"Условно, если у военнослужащего есть жена, двое детей и отец и мать, то эти 60 тысяч распределяются на пятерых равными частями. Все получают по 12 тысяч", — объяснил Роман Лихачев.

Адвокат подчеркнул, что военнослужащий может самостоятельно определить кто и какую сумму должен получить в случае, если он попадет в плен или будет признан пропавшим без вести. Для этого ему нужно составить личное распоряжения.

Напомним, в период военного положения в Украине военнослужащие могут получить единовременную денежную помощь в случае травм, контузий, ранений или установления инвалидности, вызванной участием в боевых действиях.

Также сообщалось, что в 2025 году размер выплат для внутренне перемещенных лиц будет определяться их категорией. Украинцы со статусом инвалидности получат 3 000 гривен, аналогичная сумма предусмотрена для несовершеннолетних детей. Для остальных категорий граждан выплата составит 2 000 гривен.