В Украине изменили условия получения выплат для семей пропавших без вести военных

Семьи пропавших без вести военных смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения.

Кабинет министров принял изменения по выплате единовременной денежной помощи семьям пропавших без вести военных, которых впоследствии объявили умершими. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отныне семьи военных, пропавших без вести и впоследствии объявленных умершими, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения. Ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременного пособия считался с даты смерти, указанной в свидетельстве.

"Это приводило к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявлял умершими после длительного отсутствия, могли потерять право на помощь из-за истечения сроков еще до момента принятия самого судебного решения", — пояснили в ведомстве.

Согласно изменениям, теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших воинов.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".