В Україні змінили умови отримання виплат для сімей зниклих безвісти військових

Сім'ї зниклих безвісти військових зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судовим рішенням.

Кабінет міністрів ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги сім'ям зниклих безвісти військових, яких згодом оголосили померлими. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Відтепер сім'ї військових, зниклих безвісти і згодом оголошених померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судовим рішенням. Раніше трирічний термін подачі документів на отримання одноразової грошової допомоги відраховувався з дати смерті, зазначеної у свідоцтві.

"Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалої відсутності, могли втратити право на допомогу через закінчення строків ще до моменту ухвалення самого судового рішення", — пояснили у відомстві.

Згідно зі змінами, тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дасть змогу забезпечити соціальні гарантії для сімей загиблих воїнів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".