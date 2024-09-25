15 млн за гибель военного остаются: в ВСУ объяснили новые выплаты от Кабмина

В законодательных документах до сих пор четко прописывается, что выплата за гибель военнослужащего во время военного положения в связи с выполнением боевых задач не может составлять менее 15 млн грн.

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Размер выплаты за гибель военнослужащих Сил обороны Украины во время военного положения остается таким, каким был раньше — 15 млн гривен. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Сейчас начали разгонять, что вместо 15 млн грн семьи погибших получат 2,27 млн грн, но это неправильное толкование нормы права, ведь это две совершенно разные выплаты. Выплата в 15 млн грн за гибель военнослужащих так и остается, ее никто не отменял, не менял, все нормативно-правовые акты по этому вопросу остаются без изменений", — проинформировал он.

Военный добавил, что в законодательных документах до сих пор четко прописывается, что выплата за гибель военнослужащего во время военного положения в связи с выполнением боевых задач не может составлять менее 15 млн грн, эта норма содержится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Он пояснил, что выплату в размере 2,27 млн грн получат родственники тех погибших лиц, которые не имели статуса военнослужащего и факт их гибели не обязательно должен быть зафиксирован во время военного положения.

"Постановление КМУ от 24.09.2024 №1090 регулирует вопросы выплату за гибель членов добровольческих формирований, правоохранительных органов и т.д., которые не выполнять боевые задачи в составе боевых подразделений в зоне боевых действий и не обязательно во время военного положения. Это уже та самая новая выплата в 2,27 млн грн", — говорится в сообщении.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".