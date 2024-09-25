15 млн за загибель військового залишаються: в ЗСУ пояснили нові виплати від Кабміну

У законодавчих документах досі чітко прописується, що виплата за загибель військовослужбовця під час воєнного стану у зв’язку з виконанням бойових завдань не може становити менш ніж 15 млн грн.

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Розмір виплати за загибель військовослужбовців Сил оборони України під час воєнного стану залишається таким, яким був раніше — 15 млн гривень. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Зараз почали розганяти, що замість 15 млн грн сімʼї загиблих отримають 2,27 млн грн, але це неправильне тлумачення норми права, адже це дві зовсім різні виплати. Виплата в 15 млн грн за загибель військовослужбовців так і залишається, її ніхто не скасовував, не змінював, всі нормативно-правові акти стосовно цього питання залишаються без змін", — проінформував він.

Військовий додав, що в законодавчих документах досі чітко прописується, що виплата за загибель військовослужбовця під час воєнного стану у зв’язку з виконанням бойових завдань не може становити менш ніж 15 млн грн, ця норма міститься в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Він пояснив, що виплату у розмірі 2,27 млн грн отримають родичі тих загиблих осіб, які не мали статусу військовослужбовця, і факт їхньої загибелі не обов’язково має бути зафіксований під час воєнного стану.

"Постанова КМУ від 24.09.2024 №1090 регулює питання виплату за загибель членів добровольчих формувань, правоохоронних органів тощо, які не виконувати бойові завдання у складі бойових підрозділів в зоні бойових дій і не обов’язково під час воєнного стану. Оце вже та сама нова виплата в 2,27 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".