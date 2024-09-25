Кабмін затвердив новий розмір виплат родинам загиблих військовослужбовців

Також зросли виплати пораненим військовослужбовцям в залежності від отриманої групи інвалідності.

Related video

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Про це йдеться в проєкті бюджету на постанову від 24 вересня 2024 р. № 1090.

Зазначається, що одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі загибелі (смерті) або визнанні безвісти зниклим з дати смерті, яка вказана у свідоцтві про смерть, або з дати набрання чинності рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Також грошова допомога виплачується у разі встановлення інвалідності, — з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога у випадку загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.

На сьогоднішній день прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто 750 прожиткових мінімумів становить 2 млн 271 тис грн.

У випадку встановлення особі інвалідності внаслідок війни, поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особисто таким особам в залежності від встановленої групи:

400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності I групи (1 млн 211 тис 200 грн);

300 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності II групи (908 400 грн);

250 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності III групи (757 000 грн).

Щоб отримати одноразову грошову допомогу необхідно подати заяву до Міністерства ветеранів. Її можна подати в паперовій та електронній формі через Дію або через засоби Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Нагадаємо, що на Волині після загибелі сина-героя об'явився батько і вимагає долю з компенсації. Жінка ростила сина сама.