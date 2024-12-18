Украинские военные получат помощь до 1,21 млн грн: кому заплатят

Если военно-врачебная комиссия установит, что травму, ранение или болезнь военный получил во время "защиты Родины", то помощь окажут как при потере трудоспособности, так и в случае установления инвалидности.

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В период военного положения в Украине военнослужащие могут получить единовременную денежную помощь в случае травм, контузий, ранений или установления инвалидности, вызванной участием в боевых действиях. В 2024 году размер таких выплат составляет до 1,2 млн гривен. Об этом говорится на сайте "Забота о военнослужащем".

Размеры такого пособия варьируются в зависимости от степени увечья и группы инвалидности военнослужащего. Расчет выплат основан на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц, установленном на начало года. Например, при утрате трудоспособности без присвоения группы инвалидности сумма определяется как процент от 70-кратного прожиточного минимума (на 1 января — около 3 тыс. гривен). В случае 25% утраты трудоспособности выплата составит 52,99 тыс. гривен.

При установлении инвалидности размер денежной помощи зависит от группы инвалидности и причин ее получения, будь то защита страны, выполнение служебных обязанностей или прохождение военной службы. В 2024 году военнослужащие, получившие инвалидность вследствие защиты Родины или исполнения служебных обязанностей, могут рассчитывать на следующие размеры пособий:

для первой группы инвалидности — 400-разовый прожиточный минимум (1,211 млн грн);

для второй группы инвалидности — 300-разовый прожиточный минимум (908,4 тыс. грн);

для третьей группы инвалидности — 250-разовый прожиточный минимум (757 тыс. грн).

Если инвалидность связана с прохождением военной службы:

для первой группы инвалидности — 120-разовый прожиточный минимум (363,36 тыс. грн);

для второй группы инвалидности — 90-разовый прожиточный минимум (272,52 тыс. грн);

для третьей группы инвалидности — 70-разовый прожиточный минимум (211,96 тыс. грн).

Если военно-врачебная комиссия подтвердит, что травма, ранение или заболевание были получены во время "защиты Родины", военнослужащий сможет рассчитывать на помощь как в случае потери трудоспособности, так и при установлении инвалидности. Для получения денежной поддержки необходимо подать соответствующее заявление в Министерство по делам ветеранов.

Его можно подавать как в бумажной, так и в электронной форме.

через портал государственных услуг "Дія";

через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Напомним, в Украине запустили чат-бот для военнообязанных, военнослужащих и их семей "Армія+" в мессенджере Telegram.

Кроме того, заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач рассказала, как будет проходить электронное бронирование в мобильном приложении "Дія".