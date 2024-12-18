Українські військові отримають допомогу до 1,21 млн грн: кому заплатять

Якщо військово-лікарська комісія встановить, що травму, поранення або хворобу військовий отримав під час "захисту Батьківщини", то допомогу нададуть як у разі втрати працездатності, так і в разі встановлення інвалідності.

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У період воєнного стану в Україні військовослужбовці можуть отримати одноразову грошову допомогу в разі травм, контузій, поранень або встановлення інвалідності, спричиненої участю в бойових діях. У 2024 році розмір таких виплат становить до 1,2 млн гривень. Про це йдеться на сайті "Турбота про військовослужбовця".

Розміри такої допомоги варіюються залежно від ступеня каліцтва та групи інвалідності військовослужбовця. Розрахунок виплат ґрунтується на прожитковому мінімумі для працездатних осіб, встановленому на початок року. Наприклад, у разі втрати працездатності без присвоєння групи інвалідності сума визначається як відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму (на 1 січня — близько 3 тис. гривень). У разі 25% втрати працездатності виплата складе 52,99 тис. гривень.

У разі встановлення інвалідності розмір грошової допомоги залежить від групи інвалідності та причин її отримання, чи то захист країни, виконання службових обов'язків, чи то проходження військової служби. У 2024 році військовослужбовці, які отримали інвалідність унаслідок захисту Батьківщини або виконання службових обов'язків, можуть розраховувати на такі розміри допомоги:

для першої групи інвалідності — 400-разовий прожитковий мінімум (1,211 млн грн);

для другої групи інвалідності — 300-разовий прожитковий мінімум (908,4 тис. грн);

для третьої групи інвалідності — 250-разовий прожитковий мінімум (757 тис. грн).

Якщо інвалідність пов'язана з проходженням військової служби:

для першої групи інвалідності — 120-разовий прожитковий мінімум (363,36 тис. грн);

для другої групи інвалідності — 90-разовий прожитковий мінімум (272,52 тис. грн);

для третьої групи інвалідності — 70-разовий прожитковий мінімум (211,96 тис. грн).

Якщо військово-лікарська комісія підтвердить, що травму, поранення або захворювання було отримано під час "захисту Батьківщини", військовослужбовець зможе розраховувати на допомогу як у разі втрати працездатності, так і при встановленні інвалідності. Для отримання грошової підтримки необхідно подати відповідну заяву до Міністерства у справах ветеранів.

Його можна подавати як у паперовій, так і в електронній формі.

через портал державних послуг "Дія";

через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Нагадаємо, в Україні запустили чат-бот для військовозобов'язаних, військовослужбовців та їхніх родин "Армія+" у месенджері Telegram.

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