На 50% менше: з 1 лютого зміниться порядок виплат сім'ям полонених і зниклих безвісти

За словами адвоката Романа Лихачова, якщо у військовослужбовця є дружина, двоє дітей і батько з матір'ю, то кожен із них отримуватиме приблизно по 12 тисяч гривень.

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З 1 лютого в Україні набувають чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", ухваленого Верховною Радою 8 жовтня, що стосуються порядку виплат родичам полонених і зниклих безвісти військових. Про це пише NV з посиланням на відповідний документ.

Згідно з документом, з 1 лютого 50% виплат мають бути розподілені рівними частками між представниками першої черги — дружиною (чоловіком), законними представниками неповнолітніх дітей (окрім тих, що одержують від військового аліменти), дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхніми законними представниками та батьками військових (окрім батьків, позбавлених батьківських прав).

Якщо представників першої черги немає, то 20% виплат ідуть родичам другої черги. Це повнолітні діти, брати чи сестри. Невиплачена частина коштів (50% або 80%) зберігатиметься у військовій частині та виплачуватиметься бійцю в разі повернення його з полону або появи, якщо його було визнано зниклим безвісти.

Як зазначає Роман Лихачов, військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранам, виплати військового, який потрапив у полон або вважається безвісти зниклим, становлять близько 120 тисяч гривень на місяць. Раніше повну суму мала отримувати дружина (чоловік) військовослужбовця. Тепер частку виплат зможуть отримати більше родичів військового.

"Умовно, якщо у військовослужбовця є дружина, двоє дітей і батько з матір'ю, то ці 60 тисяч розподіляються на п'ятьох рівними частинами. Усі отримують по 12 тисяч", — пояснив Роман Лихачов.

Адвокат наголосив, що військовослужбовець може самостійно визначити, хто і яку суму має отримати в разі, якщо він потрапить у полон або буде визнаний зниклим безвісти. Для цього йому потрібно скласти особисте розпорядження.

Нагадаємо, у період воєнного стану в Україні військовослужбовці можуть отримати одноразову грошову допомогу в разі травм, контузій, поранень або встановлення інвалідності, спричиненої участю в бойових діях.

Також повідомлялося, що 2025 року розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб визначатиметься їхньою категорією. Українці зі статусом інвалідності отримають 3 000 гривень, аналогічна сума передбачена для неповнолітніх дітей. Для інших категорій громадян виплата становитиме 2 000 гривень.