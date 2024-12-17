Более чем 100 грн за чашку: цены на кофе в Украине значительно вырастут в 2025 году

Ключевые экспортеры кофейных зерен столкнулись с серьезными погодными проблемами, из-за чего количество сырья значительно уменьшилось.

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Из-за мирового дефицита кофе цены на эспрессо могут достичь 70 гривен, а на заплате или капучино — 100 гривен уже в феврале. Эти высокие цены, скорее всего, сохранятся до лета 2025 года из-за климатических проблем и низких урожаев в основных странах-поставщиках. Об этом сообщил совладелец Escobar Coffee Roasters Андрей Титов в комментарии изданию "РБК-Украина".

На мировом рынке кофе доминируют две страны: Бразилия и Вьетнам.

Бразилия производит 40% мирового кофе, включая как арабику, так и робусту, в то время как Вьетнам, ориентируясь на более дешевую робусту, обеспечивает 38% мирового рынка этого сорта. В этом году оба ведущих экспортера столкнулись с значительными погодными трудностями.

В Бразилии произошла продолжительная засуха, которая длилась с апреля по сентябрь. Из-за дефицита влаги и опадания листвы деревья не смогли образовать плоды. Согласно прогнозам Volcafe, в 2024 году Бразилия произведет 34,4 миллиона мешков арабики, что значительно ниже ожидаемых 45 миллионов. Это приведет к мировому дефициту кофе в размере 8,5 миллиона мешков.

Вьетнам сначала столкнулся с засухой в период роста кофейных деревьев, а затем сильные дожди ухудшили ситуацию на стадии сбора урожая. В результате цена на робусту достигла рекорда в 5694 доллара за тонну. Эти проблемы вызвали резкий рост цен на кофе: фьючерсы на арабику поднялись до 7,58 долларов за килограмм, что на 80% выше по сравнению с прошлым годом. Это самое значительное удорожание кофе с 1977 года.

Напомним, Фокус рассказывал о том, почему нельзя пить кофе на голодный желудок. Эксперты советуют пить его после завтрака, ведь иначе могут возникнуть проблемы из-за потребления популярного напитка.

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