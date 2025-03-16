Глобальний дефіцит кави: чому торгівля практично зупинилася, — Reuters

Через високу вартість зерен торговці змушені обмежувати обсяги закупівель і купують тільки необхідний мінімум. Водночас ціни на каву можуть впасти, якщо в Бразилії вдасться зібрати багатий урожай.

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Світова кавова індустрія зіткнулася з серйозними проблемами через різкий стрибок цін на кавові зерна. За даними учасників щорічного з'їзду Національної асоціації кави США, що відбувся в Х'юстоні, вартість ф'ючерсів на каву арабіка (Arabica) на біржі ICE зросла на 70% з листопада минулого року. Це призвело до значного зниження закупівель серед торговців і обсмажувальників кави, повідомляє агентство Reuters.

Генеральний директор еквадорської компанії ELCAFE C.A. Ренан Чуейрі зазначив, що вперше за довгі роки його компанія не змогла реалізувати запланований річний обсяг продукції до березня. За його словами, головна причина цього — брак коштів у клієнтів, спричинений зростанням цін.

"Зазвичай до цього часу ми вже все продали, але зараз реалізовано менш як 30% продукції. Велике зростання цін з'їдає грошовий потік клієнтів, тому у них немає грошей, щоб купити те, що їм потрібно", — сказав він.

Причини кризи в кавовій галузі

Основним фактором збільшення цін стало зниження виробництва в ключових регіонах вирощування кави, особливо в Бразилії — найбільшому світовому виробнику. В умовах високої вартості зерен покупці змушені обмежувати обсяги закупівель, вважаючи за краще купувати тільки необхідний мінімум. Причому, як зазначив один із брокерів, угоди здійснюються вкрай обережно і консервативно.

"Ви укладаєте угоду, а потім у вас є сім днів, щоб вирушити на ферму або склад і отримати свою каву. Ви перевіряєте якість, і якщо вона в порядку, ви здійснюєте оплату на місці і їдете з товаром", — зазначив він.

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Разом з тим є підґрунтя і для оптимістичних прогнозів. За даними агентства, ціни на каву арабіка можуть впасти на 30% до кінця року, оскільки, з одного боку, високі ціни стримують попит, а з іншого — очікується багатий врожай у Бразилії наступного року. Однак доти, доки ціни істотно не впадуть, більшу частину кавової індустрії можуть чекати серйозні проблеми.

Вплив на роздрібну торгівлю та перспективи ринку

Зростання цін уже позначилося на роботі великих американських компаній з обсмажування кави. Один із керівників галузі зізнався, що багато їхніх клієнтів не впевнені, чи зможуть продовжувати свій бізнес. Супермаркети і продуктові магазини чинять опір підвищенню цін, що ускладнює постачання. У результаті на полицях деяких торгових точок уже відчувається нестача кави.

Тим часом у відповідь на підвищення цін виробники сировини в таких країнах як Індія, Уганда, Ефіопія і Бразилія мають намір розширити площі посадок кави. І якщо в Бразилії вдасться зібрати багатий урожай, то в поєднанні з новими посівними площами це може призвести до обвалу цін.

Раніше повідомлялося, що в Україні вартість кави продовжує зростати через низку факторів на світовому ринку. Власники кавових мереж зазначають, що зростання цін зумовлене зростанням ціни на зелену каву, здорожчанням логістики та збільшенням попиту серед споживачів.