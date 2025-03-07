"Алкоголь был очень большой проблемой: "Мисс Украина Вселенная" призналась, почему ее бил муж (фото)

Суббота призналась, что у бывшего избранника была зависимость от алкоголя. Мужчина начал часто выпивать и устраивать сцены ревности.

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Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота призналась, что ее избивал бывший муж и раскрыла причину физического насилия. Модель дала интервью УНИАН.

Суббота призналась, что у бывшего избранника была зависимость от алкоголя. Мужчина начал часто выпивать и устраивать сцены ревности Анастасии. Кроме этого, модель предполагает, что он мог злоупотреблять и другими запрещенными веществами.

Анастасия Суббота показалась в синяках Фото: anastasiiasubbotaofficial/Instagram

Бывший избранник "Мисс Украина Вселенная" не только физически обижал ее, а оскорблял словами. Когда в 2021 году Анастасия Суббота забеременела, он унижал ее и говорил, что та будет никому не нужна с ребенком.

"Он очень сильно напивался, иногда мне казалось, что это не только алкоголь... Потому что человека просто как подменили. Начинались сцены ревности, даже ревность к моей семье. Алкоголь был очень большой проблемой... Если таких жестких лет, то их было три", — призналась Анастасия, которая сейчас во второй раз беременна.

Лишь спустя шесть лет отношений Суббота решилась разойтись с бывшим избранником.

"Я для себя поняла, что дальше лучше не будет и ничего не изменится, что меня просто уничтожат морально, и на самом деле сказать, я начала бояться, что мой ребенок может остаться без мамы", — призналась победительница конкурса красоты.

Анастасия Суббота с дочерью Елизаветой

Сейчас Анастасия находится в новых отношениях, однако не раскрывает имени своего избранника. В частности, знаменитость готовится во второй раз стать мамой.

Напомним, "Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко показала образы для конкурса.

Также Фокус брал интервью у "Мисс Украина 2024" Марии Мельниченко.