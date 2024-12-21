"Мисс Украина 2024" Мария Мельниченко рассказала о победе и конкуренции между участницами — интервью Фокусу

Во время общения с Фокусом победительница "Мисс Украина 2024" призналась, что положительно реагирует на хейт, а на конкурсе девочек объединил процесс сбора помощи защитникам.

Related video

Почетный титул "Мисс Украина 2024" получила Мария Мельниченко из Киева. Мария — студентка 4-го курса Государственного налогового университета в Ирпене, где изучает финансы, банковское дело и страхование. Она работает моделью, активно занимается спортом и поддерживает благотворительные инициативы для помощи Вооруженным Силам Украины. Красавица представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс Мира" уже в следующем году. В эксклюзивном интервью Фокусу девушка рассказала больше подробностей о себе.

Сегодня имя Марии Мельниченко звучит как "Мисс Украина 2024". Расскажите, кем вы были до этого конкурса, чем занимались, какое образование имеете, чем увлекаетесь? Почему решили принять участие в конкурсе?

До конкурса я была той же девушкой, что и сейчас. Уже с 18 лет я полностью обеспечивала себя благодаря работе моделью, которая для меня стала не только профессией, но и источником вдохновения. С детства обожаю спорт — сейчас занимаюсь в тренажерном зале три раза в неделю, дважды в неделю хожу на танцы и недавно открыла для себя большой теннис. Это очень сложный, но чрезвычайно интересный вид спорта, который требует терпения и настойчивости.

Также сейчас я студентка Государственного налогового университета на 4 курсе, где изучаю финансы. Увлекаюсь лыжами, кулинарией (особенно десертами), отдыхом на природе и обожаю людей, которые рядом со мной.

Мария Мельниченко Фото: Пресслужба

Что вы почувствовали, когда объявили ваше имя победительницей конкурса "Мисс Украина 2024"? Как изменилась ваша жизнь после получения титула?

Это был незабываемый момент, который я сохраню в памяти навсегда и о котором когда-то буду рассказывать своим детям. Внутри меня бушевала настоящая буря эмоций: радость, гордость, шок и даже немного страха перед новыми вызовами.

Конечно, на мои плечи легла большая ответственность. Мой график стал более насыщенным, ведь сейчас я сосредоточена на том, чтобы достойно представить Украину на международной арене.

Что для вас значит стать символом красоты и достоинства Украины на международной арене? Что, по вашему мнению, стало решающим фактором вашей победы?

Это большая честь и ответственность. Для меня титул "Мисс Украина" — это не только о демонстрации внешней красоты, но и об отражении силы, характера и ценностей украинского народа. Это возможность донести миру месседж о том, что украинцы — сильная и несокрушимая нация

Настоящая красота — это баланс внутренней силы и внешнего изящества. Думаю, моим преимуществом является то, что я всегда остаюсь собой. Я понимаю, что титул "Мисс Украина" несет важную миссию, и готова приложить все усилия, чтобы быть достойной его представительницей.

Мария Мельниченко Фото: Пресслужба

Вы много лет занимались бальными танцами. Продолжаете ли тренировки сейчас? Как эта сфера повлияла на вашу жизнь?

Да, бальные танцы оставили значительный след в моей жизни. Почти 10 лет я посвятила этому спорту. К сожалению, из-за проблем со здоровьем и высоких нагрузок мне пришлось бросить занятия танцами.

Это не только красивый, но и сложный вид спорта, который воспитывает дисциплину, изящество и силу духа. Я благодарна родителям, которые всегда меня поддерживали, помогали с костюмами и возили на соревнования. Танцы сделали меня сильнее и увереннее в себе.

Какую миссию вы хотите нести как "Мисс Украина 2024"? Как вы готовитесь к международному конкурсу "Мисс Мира"?

Моя миссия — стать голосом Украины на международной арене. Я хочу привлечь внимание к нашей борьбе за свободу, рассказать миру о смелости и стойкости нашего народа. Также для меня важно поддерживать женщин, пострадавших от войны, и помочь семьям военных. Я хочу популяризировать идею, что внутренняя красота может менять мир.

На международной арене конкурса "Мисс Мира" мой месседж будет о силе, несокрушимости и человечности. Он будет о нации, которая борется за свободу, сохраняет свои ценности и не теряет веры даже в самые тяжелые времена. Мир должен увидеть, что красота украинской женщины — это не только внешность, но и сила духа, милосердие и стремление к миру. Я буду рассказывать о героизме наших людей, о важности поддержки и единства. Но в то же время важно показать, что Украина — это не только страна войны. Это страна талантливых, сильных и светлых людей, которые мечтают о мире и работают ради него.

Что касается подготовки — сейчас я активно занимаюсь английским с репетитором, совершенствую физическую форму и выносливость. Впереди много работы, но я готова к этому вызову.

Мария Мельниченко Фото: Пресслужба

Как ваша семья и близкие отреагировали на вашу победу? Кто больше всего вас поддерживал на этом пути?

Моя победа стала настоящим праздником для близких. Родители даже плакали от счастья. Они всегда поддерживали и верили в меня, и когда увидели свою дочь на сцене с короной... Это был момент гордости для всей семьи. А мои друзья волновались за меня больше, чем я сама. Это очень приятно, когда рядом такие прекрасные люди, которые верят в тебя.

Какая атмосфера царила за кулисами конкурса между участницами?

Если честно, атмосфера была невероятной! Возможно, кто-то хочет услышать о конкуренции, сплетнях и ссорах, но этого не было. За кулисами конкурса мы с девочками были настоящими подругами: помогали друг другу, снимали на телефон, чтобы посмотреть со стороны, как мы будем выглядеть в кадре, давали советы, шутили. Спасибо конкурсу, ведь я познакомилась с классными и интересными девушками, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь.

Также нас с другими участницами очень объединил несколько сакральный процесс сбора боксов для наших защитниц — это было настоящее единение женщин в тылу ради женщин на фронте. Я хотела, чтобы в коробке было все необходимое для того, чтобы сделать дни нашей защитницы немножко теплее, вкуснее и приятнее. В моем боксе были теплые носки, средства личной гигиены, чаи, лекарства, быстрые перекусы и некоторые "девчачьи штучки". Каждый предмет я выбирала с мыслью о ней — чего ей не хватает, что такого ей хочется, чтобы она хотя бы на мгновение смогла себя почувствовать дома.

Мария Мельниченко Фото: Пресслужба

Сталкивались ли вы с хейтом или завистью после своей победы? Как реагируете на критику в соцсетях?

Конечно, хейт был и есть до сих пор. Но я отношусь к этому спокойно. Придерживаюсь мнения, что мы все разные и просто невозможно нравиться каждому. Важно нравиться в первую очередь себе. Я даже несколько положительно реагирую на хейт. Не слышала ничего оскорбительного в свой адрес, но есть комментарии, что в свои 20 лет я уже лежала под ножом у хирурга, что у меня "обколотое" все лицо и сделанный нос. Такие комментарии меня только радуют, потому что это неправда.

Что вы бы хотели сказать молодым девушкам, которые мечтают об участии конкурсе "Мисс Украина"?

Верьте в себя и в свои силы, идите к цели и никогда не отступайте от своей цели. Не бойтесь пробовать что-то новое, работайте над собой, развивайте свой интеллект, характер, физическую форму и таланты. Красота — это гармония внутреннего и внешнего.

Не бойтесь вызовов — всегда будут моменты, когда вы будете сомневаться, но это лишь временные препятствия на вашем пути. Именно через преодоление сомнений и трудностей вы становитесь сильнее. И, девушки, самое главное, что я хочу сказать: не сравнивайте себя с другими. У каждой свой путь и ваша победа может выглядеть совсем по-другому, чем у кого-то. Мечтайте смело, работайте упорно, и вы удивите себя тем, чего способны достичь.

Напомним, ранее Фокус публиковал интервью с Екатериной Лозовицкой, которая рассказала о жизни после проекта "Холостяк".

Кроме этого, Фокус писал, что ранее певица Маша Кондратенко дала эксклюзивное интервью Фокусу и рассказала о дружбе с Klavdia Petrivna, участии в Евровидении и своем продюсере.