"Міс Україна 2024" Марія Мельниченко розповіла про пластичні операції та конкуренцію між учасницями — інтерв'ю Фокусу

Під час спілкування з Фокусом переможниця "Міс Україна 2024" зізналася, що позитивно реагує на хейт, а на конкурсі дівчаток об'єднав процес збору допомоги захисникам.

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Почесний титул "Міс Україна 2024" здобула Марія Мельниченко з Києва. Марія – студентка 4-го курсу Державного податкового університету в Ірпені, де вивчає фінанси, банківську справу та страхування. Вона працює моделлю, активно займається спортом та підтримує благодійні ініціативи для допомоги Збройним Силам України. Красуня представить нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Світу" вже наступного року. В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу дівчина розповіла більше подробиць про себе.

Сьогодні ім’я Марії Мельниченко звучить як "Міс Україна 2024". Розкажіть, ким ви були до цього конкурсу, чим займалися, яку освіту маєте, чим захоплюєтесь? Чому вирішили взяти участь у конкурсі?

До конкурсу я була тією ж дівчиною, що і зараз. Уже з 18 років я повністю забезпечувала себе завдяки роботі моделлю, яка для мене стала не лише професією, а й джерелом натхнення. З дитинства обожнюю спорт — зараз займаюся в тренажерному залі тричі на тиждень, двічі на тиждень ходжу на танці й нещодавно відкрила для себе великий теніс. Це дуже складний, але надзвичайно цікавий вид спорту, який вимагає терпіння й наполегливості.

Також зараз я студентка Державного податкового університету на 4 курсі, де вивчаю фінанси. Захоплююсь лижами, кулінарією (особливо десертами), відпочинком на природі та обожнюю людей, які поруч зі мною.

Марія Мельниченко Фото: Пресслужба

Що ви відчули, коли оголосили ваше ім'я переможницею конкурсу "Міс Україна 2024"? Як змінилося ваше життя після отримання титулу?

Це був незабутній момент, який я збережу в пам’яті назавжди та про який колись розповідатиму своїм дітям. Усередині мене вирувала справжня буря емоцій: радість, гордість, шок і навіть трохи страху перед новими викликами.

Звісно, на мої плечі лягла велика відповідальність. Мій графік став насиченішим, адже зараз я зосереджена на тому, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені.

Що для вас означає стати символом краси та гідності України на міжнародній арені? Що, на вашу думку, стало вирішальним фактором вашої перемоги?

Це велика честь і відповідальність. Для мене титул "Міс Україна" — це не лише про демонстрацію зовнішньої краси, а й про відображення сили, характеру та цінностей українського народу. Це можливість донести світу меседж про те, що українці — сильна та незламна нація

Справжня краса — це баланс внутрішньої сили та зовнішньої витонченості. Думаю, моєю перевагою є те, що я завжди залишаюся собою. Я розумію, що титул "Міс Україна" несе важливу місію, і готова докласти всіх зусиль, щоб бути гідною його представницею.

Марія Мельниченко Фото: Пресслужба

Ви багато років займалися бальними танцями. Чи продовжуєте тренування зараз? Як ця сфера вплинула на ваше життя?

Так, бальні танці залишили значний слід у моєму житті. Майже 10 років я присвятила цьому спорту. На жаль, через проблеми зі здоров’ям і високі навантаження мені довелося покинути заняття танцями.

Це не лише гарний, а й складний вид спорту, який виховує дисципліну, витонченість і силу духу. Я вдячна батькам, які завжди мене підтримували, допомагали з костюмами й возили на змагання. Танці зробили мене сильнішою та впевненішою в собі.

Яку місію ви хочете нести як "Міс Україна 2024"? Як ви готуєтеся до міжнародного конкурсу "Міс Світу"?

Моя місія — стати голосом України на міжнародній арені. Я хочу привернути увагу до нашої боротьби за свободу, розповісти світові про сміливість і стійкість нашого народу. Також для мене важливо підтримувати жінок, які постраждали від війни, і допомогти родинам військових. Я хочу популяризувати ідею, що внутрішня краса може змінювати світ.

На міжнародній арені конкурсу "Міс Світу" мій меседж буде про силу, незламність і людяність. Він буде про націю, яка бореться за свободу, зберігає свої цінності й не втрачає віри навіть у найважчі часи. Світ має побачити, що краса української жінки — це не лише зовнішність, а й сила духу, милосердя і прагнення до миру. Я буду розповідати про героїзм наших людей, про важливість підтримки та єдності. Але водночас важливо показати, що Україна — це не лише країна війни. Це країна талановитих, сильних і світлих людей, які мріють про мир і працюють задля нього.

Щодо підготовки — зараз я активно займаюся англійською з репетитором, вдосконалюю фізичну форму та витривалість. Попереду багато роботи, але я готова до цього виклику.

Марія Мельниченко Фото: Пресслужба

Як ваша сім’я та близькі відреагували на вашу перемогу? Хто найбільше вас підтримував у цьому шляху?

Моя перемога стала справжнім святом для близьких. Батьки навіть плакали від щастя. Вони завжди підтримували та вірили в мене, і коли побачили свою доньку на сцені з короною… Це був момент гордості для всієї родини. А мої друзі хвилювалися за мене більше, ніж я сама. Це надзвичайно приємно, коли поруч такі прекрасні люди, які вірять у тебе.

Яка атмосфера панувала за лаштунками конкурсу між учасницями?

Якщо чесно, атмосфера була неймовірною! Можливо, хтось хоче почути про конкуренцію, плітки та сварки, але цього не було. За лаштунками конкурсу ми з дівчатками були справжніми подругами: допомагали одна одній, знімали на телефон, щоб подивитись зі сторони, як ми будемо виглядати у кадрі, давали поради, жартували. Щиро дякую конкурсу, адже я познайомилася з класними та цікавими дівчатами, з якими ми досі підтримуємо звʼязок.

Також нас з іншими учасницями дуже об’єднав дещо сакральний процес зібрання боксів для наших захисниць – це було справжнє єднання жінок в тилу заради жінок на фронті. Я хотіла, щоб у коробці було все необхідне для того, щоб зробити дні нашої захисниці трошки теплішими, смачнішими та приємними. В моєму боксі були теплі шкарпетки, засоби особистої гігієни, чаї, ліки, швидкі перекуси та деякі "дівчачі штучки". Кожен предмет я обирала з думкою про неї – чого їй не вистачає, що такого їй хочеться, щоб вона хоча б на мить змогла себе відчути вдома.

Марія Мельниченко Фото: Пресслужба

Чи стикалися ви з хейтом чи заздрістю після своєї перемоги? Як реагуєте на критику в соцмережах?

Звісно, хейт був і є досі. Але я ставлюся до цього спокійно. Дотримуюсь думки, що ми всі різні й просто неможливо подобатись кожному. Важливо подобатись в першу чергу собі. Я навіть дещо позитивно реагую на хейт. Не чула нічого образливого у свою адресу, але є коментарі, що у свої 20 років я вже лежала під ножем у хірурга, що в мене "обколоте" все обличчя та зроблений ніс. Такі коментарі мене лише тішать, тому що це неправда.

Що ви б хотіли сказати молодим дівчатам, які мріють про участь конкурсі "Міс Україна"?

Вірте у себе та у свої сили, йдіть до мети та ніколи не відступайте від своєї цілі. Не бійтеся пробувати щось нове, працюйте над собою, розвивайте свій інтелект, характер, фізичну форму та таланти. Краса – це гармонія внутрішнього та зовнішнього.

Не бійтеся викликів — завжди будуть моменти, коли ви сумніватиметеся, але це лише тимчасові перешкоди на вашому шляху. Саме через подолання сумнівів та труднощів ви стаєте сильнішими. І, дівчата, найголовніше, що я хочу сказати: не порівнюйте себе з іншими. У кожної свій шлях і ваша перемога може виглядати зовсім по-іншому, ніж у когось. Мрійте сміливо, працюйте наполегливо, і ви здивуєте себе тим, чого здатні досягти.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував інтерв'ю з Катериною Лозовицькою, яка розповіла про життя після проєкту "Холостяк".

Крім цього, Фокус писав, що раніше співачка Маша Кондратенко дала ексклюзивне інтерв'ю Фокусу та розповіла про дружбу з Klavdia Petrivna, участь у Євробаченні та свого продюсера.