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"Мисс Вселенная Украина 2024" показала три дефиле для финала конкурса (видео)

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Фото: Alina Ponomarenko\Instagram | Алина Пономаренко

Финал "Мисс Вселенная 2024" состоится уже 16 ноября 2024 года. В этом году соревнования красоты проходят в Мексике.

Победительница "Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко показала три костюма для финала конкурса красоты, который проходит в Мексике. Кадрами в нарядах для "Мисс Вселенная 2024" одесситка поделилась в Instagram.

Национальный костюм "Сила земли"

Наряд символизирует святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая оберегает Украину. Волосы Алины Пономаренко украшены стальными цветами, а на груди красуется цветок мака — литературный символ крови казака. Конкурс национальных костюмов уже прошел 14 ноября.

"Веками мы боролись за право быть хозяевами на своей земле. Родная земля, наша национальная идентичность и воля на нашей Родине — самые большие ценности каждого украинца", — отметили представители оргкомитета "Мисс Вселенная Украина".

Алина Пономаренко

Впоследствии "Мисс Вселенная Украина 2024" продемонстрировала фигуру в голубом купальнике во время дефиле. К образу Алина Пономаренко добавила желтую полупрозрачную накидку.

Алина Пономаренко во время дефиле купальников

Одесситка завершила выход в блестящем платье бренда Sherri Hill с глубоким декольте.

Алина Пономаренко

Мисс Вселенная 2024: что известно о конкурсе красоты

Соревнования "Мисс Вселенная 2024" проходят в столице Мексики Мехико. Финал конкурса состоится уже 16 ноября. В мероприятии принимают участие женщины из 130 стран мира. А Украину представляет одесситка Алина Пономаренко, которая стала "Мисс Вселенная Украина".

Напомним, как 80-летняя женщина вышла в финал конкурса "Мисс Вселенная".

Также Фокус писал о национальном костюме Алины Пономаренко.