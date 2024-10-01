80-летняя женщина вышла в финал конкурса красоты "Мисс Вселенная": как ей это удалось (фото)

Чхве Сун Хва утверждает, что своим примером хочет вдохновить других женщин в почтенном возрасте. Она убеждена, что красоту, здоровье и жизненную энергию можно сохранить до глубокой старости.

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80-летняя Чхве Сун Хва из Южной Кореи шокировала мир, став финалисткой ежегодного национального конкурса "Мисс Вселенная". Бабушка трех внуков, которой в следующем месяце исполняется 81 год, никогда не мечтала представлять свою страну на международной арене, но благодаря изменениям, внесенным в правила, смогла это сделать, пишет издание Oddity Central.

Сообщается, что ранее побороться за титул самой красивой могли женщины в возрасте от 18 до 28 лет, но недавно в связи с популяризацией инклюзивности организаторы отменили это требование, позволив попробовать свои силы практически всем желающим. В частности, это касается беременных, матерей и женщин, которые уже были замужем.

У Чхве Сун Хва трое внуков Фото: Choi Soon Hwa

Чой утверждает, что своим примером надеется вдохновить других женщин в почтенном возрасте. Мол, красоту, здоровье и жизненную энергию можно сохранить до глубокой старости.

"Независимо от того, удастся мне победить или нет, я очень рада, что имела шанс попробовать. Быть красивой внешне — это важно, но нужно также сохранять спокойствие в душе и уметь уважать других", — сказала конкурсантка.

Несмотря на то, что это первая попытка 80-летней кореянки принять участие в конкурсе красоты, она уже много лет работает фотомоделью, в частности снималась для таких журналов, как Harper's Bazaar и Elle, а также участвовала в рекламных кампаниях различных брендов.

Чой утверждает, что своим примером надеется вдохновить других женщин в почтенном возрасте Фото: Choi Soon Hwa

Кроме того, Чхве Сун Хва посещала несколько модельных курсов и регулярно совершенствовала походку во время перерывов на работе, а в возрасте 74 лет дебютировала на Неделе моды в Сеуле.

"Стать моделью для меня было все равно, что открыть дверь и выйти на новый путь. Теперь, когда моя мечта осуществилась, я благодарю Бога и продолжаю упорно работать — это очень весело", — делится пенсионерка.

Чхве Сун Хва посещала несколько модельных курсов Фото: Choi Soon Hwa

Во время финала конкурса "Мисс Вселенная Корея", который состоялся 30 сентября, Чхве Сун Хва не смогла достичь своей цели, однако составила достойную конкуренцию другим конкурсанткам, которые могли быть ее внучками.

Кстати, в начале этого года юрист и журналистка Алехандра Мариса Родригес из Аргентины выиграла титул "Мисс Буэнос-Айрес" и прошла отбор на конкурс красоты "Мисс Аргентина". Модель удивила всех молодым видом, хотя недавно отпраздновала свое 60-летие.

А вот 24-летняя Ноэлия Фойгт, которая стала "Мисс США-2023", шокировала своих поклонников, заявив в Instagram, что решила отказаться от титула, к которому шла семь лет.