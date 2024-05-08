"Мисс США-2023" отказалась от титула королевы красоты и назвала причину

Ноэлия Фойгт шла к своей мечте о короне семь лет, однако после победы она поняла, что ее психическое здоровье для нее гораздо важнее, и приняла серьезное решение.

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24-летняя Ноэлия Фойгт, которая стала "Мис США-2023", шокировала своих поклонников, заявив в Instagram, что решила оказаться от титула, которому шла семь лет. Девушка опубликовала развернутый пост, в котором объяснила причины такого шага.

"В жизни я высоко ценю важность принятия решений, которые будут лучшими для тебя и твоего ментального здоровья. Как личности мы растем, проходя через разные трудности, которые заствяляют нас больше изучать себя. Мое путешествие как "Мисс США" было невероятно значимым: я с гордостью представляла Юту, а затем и США на "Мисс Вселенная". К сожалению, я приняла очень трудное решение отказаться от титула", – начала она свое сообщение.

Ноэлия поблагодарила за поддержку фанатов, семью, наставников, организаторов шоу и многих других, а также подчеркнула, что ее путешествие в качестве "Мис США 2023" принесло ей бесценный опыт, дружбу и связи на всю жизнь.

Причиной, которые вынудили девушку отказаться от короны, стали проблемы с психическим здоровьем.

""Никогда не ставьте под угрозу свое физическое и психическое благополучие. Наше здоровье – это наше богатство", – подчеркнула Фойгт.

В своем заявлении она отдельно остановилась на борьбе с буллингом, харассментом и нападками на иммигрантов.

"Каждый раз, когда меня спрашивают, что было моей любимой частью быть Мисс США, я всегда рассказывала, как сильно мне нравится работать со Smile Train (некоммерческая организация, оказывающая помощь детям с расщеплением неба), быть ярым сторонником борьбы с буллингом, информирования о насилии на свиданиях и его предотвращения, иммиграционных прав и реформ, а также проливать свет на мои корни как первой американки венесуэльского происхождения, выигравшей конкурс "Мисс США", — написала Ноэлия, мать которой переехала в США из Венесуэлы.

Опускать руки красавица не собирается.

"В глубине души я знаю, что для меня это только начало нового этапа, и я надеюсь, что продолжаю вдохновлять других оставаться стойкими, уделять первостепенное внимание своему психическому здоровью, выступать в защиту себя и других, используя свой голос, и никогда не бояться того, что ожидает в будущем, даже если оно кажется неопределенным. Никогда не ставьте под угрозу свое физическое и душевное благополучие. Миллион благодарностей всем вам за вашу постоянную и непоколебимую поддержку. Пора написать следующую главу. Я надеюсь, что вы останетесь, чтобы посмотреть, что будет дальше", – призвала Ноэлия.

Instagram-аккаунты конкурсов "Мисс США" и "Юная мисс США" в совместном посте поддержали решение Фойгт.

"Мы уважаем и поддерживаем решение Ноэлии сложить с себя полномочия. Благополучие наших сотрудников является главным приоритетом, и мы понимаем, что в настоящее время ей необходимо расставить приоритеты для себя", — говорится в сообщении.

Следующий конкурс "Мисс США" должен пройти в августе.

Ноэлия Фойгт сначала завоевала титул "Мисс Юта — 2023" в апреле прошлого года, затем в сентябре выиграла национальный конкурс, став его 72-й победительницей. Она также представляла США на конкурсе "Мисс Вселенная". Девушка изучала дизайн интерьера и мечтала основать собственную дизайнерскую фирму, а также вести ТВ-шоу, в котором бы участникам помогали делать ремонт в их домах. Ее также занимают вопросы иммиграции.

Ко всему прочему Ноєлия написала детскую книгу "Храбрая Мэдди" (Maddie the Brave), в которой поднимаются проблемы буллинга и его предупреждения. В основе сюжета — история Мэдди Уитсетт, 9-летней девочки из Бирмингема (штат Алабама), которая покончила жизнь самоубийством после издевательств со стороны других учеников ее школы.

Ранее Фокус писал, что 22-летняя пилот истребителя ВВС США завоевала титул "Мисс Америка".