80-річна жінка вийшла у фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт": як їй це вдалось (фото)

Чхве Сун Хва стверджує, що своїм прикладом хоче надихнути інших жінок у поважному віці. Вона переконана, що красу, здоров'я та життєву енергію можна зберегти до глибокої старості.

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80-річна Чхве Сун Хва з Південної Кореї шокувала світ, ставши фіналісткою щорічного національного конкурсу "Міс Всесвіт". Бабуся трьох онуків, якій наступного місяця виповнюється 81 рік, ніколи не мріяла представляти свою країну на міжнародній арені, але завдяки змінам, внесеним до правил, змогла це зробити, пише видання Oddity Central.

Повідомляється, що раніше позмагатися за титул найкрасивішої могли жінки у віці від 18 до 28 років, але нещодавно у зв’язку з популяризацією інклюзивності організатори скасували цю вимогу, дозволивши спробувати свої сили практично всім охочим. Зокрема, це стосується вагітних, матерів та жінок, які вже були заміжні.

Чхве Сун Хва має трьох онуків Фото: Choi Soon Hwa

Чой стверджує, що своїм прикладом сподівається надихнути інших жінок у поважному віці. Мовляв, красу, здоров'я та життєву енергію можна зберегти й до глибокої старості.

"Незалежно від того, вдасться мені перемогти чи ні, я дуже рада, що мала шанс спробувати. Бути красивою зовні — це важливо, але потрібно також зберігати спокій у душі й вміти поважати інших", — сказала конкурсантка.

Попри те, що це перша спроба 80-річної кореянки взяти участь у конкурсі краси, вона вже багато років працює фотомоделлю, зокрема знімалась для таких журналів, як Harper's Bazaar та Elle, а також брала участь в рекламних кампаніях різних брендів.

Чой стверджує, що своїм прикладом сподівається надихнути інших жінок у поважному віці Фото: Choi Soon Hwa

Крім того, Чхве Сун Хва відвідувала кілька модельних курсів й регулярно удосконалювала ходу під час перерв на роботі, а у віці 74 років дебютувала на Тижні моди в Сеулі.

"Стати моделлю для мене було все одно, що відкрити двері й вийти на новий шлях. Тепер, коли моя мрія здійснилася, я дякую Богу й продовжую наполегливо працювати — це дуже весело", — ділиться пенсіонерка.

Чхве Сун Хва відвідувала кілька модельних курсів Фото: Choi Soon Hwa

Під час фіналу конкурсу "Міс Всесвіт Корея", що відбувся 30 вересня, Чхве Сун Хва не змогла досягти своєї мети, однак склала гідну конкуренцію іншим конкурсанткам, які могли бути її онучками.

До речі, на початку цього року юристка та журналістка Алехандра Маріса Родрігес з Аргентини виграла титул "Міс Буенос-Айрес" та пройшла відбір на конкурс краси "Міс Аргентина". Модель здивувала усіх молодим виглядом, хоча нещодавно відсвяткувала своє 60-річчя.

А от 24-річна Ноелія Фойгт, яка стала "Міс США-2023", шокувала своїх прихильників, заявивши в Instagram, що вирішила відмовитися від титулу, до якого йшла сім років.