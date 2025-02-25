20 пострадавших и шесть мастеров: расследователи рассказали о домогательствах в театральных вузах Украины

Шестеро преподавателей театрального мастерства подозреваются в домогательствах к студенткам и в психологическом насилии, рассказали расследователи проекта NGL. В Минобразования отмежевываются от скандала, а в Минкульте уверяют, что осуждают такие действия.

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В январе-феврале 2025 года в Украине произошел секс-скандал, связанный с домогательствами и насилием в университетах, в которых получают актерскую специальность. О проблемах во время обучения и репетиций рассказали 20 человек — женщины и мужчины, выяснили журналисты проекта NGL. Имена мастеров, причастных к скандалу, и свидетельства свидетелей и жертв собраны в расследовании, которое 25 февраля появилось на портале проекта.

Авторы расследования объяснили, что нашли рассказы о домогательствах и насилии в театре в соцсетях. Они исследовали серию сообщений под тегом #немовчи, в которых пострадавшие открыто или анонимно рассказывали о действиях наставников. Также изучили публикации в медиа на эту тему. Полученные данные собрали в статье под названием "Темная сторона сцены. Сексуальные домогательства и насилие в театральных университетах: свидетельства пострадавших". В статье — систематизированные свидетельства жертв, реакция театров, университетов, Министерства образования, Министерства культуры и юристов.

Секс-скандал в Украине — данные расследования

В статье указано, что часть показаний против театральных мастеров — от людей, которые открыто называли свои имена, а часть — от анонимов, которые сейчас учатся. Выделили четыре учреждения, в которых преподаватели актерского мастерства и режиссеры могли совершать противоправные действия в отношении студенток и актрис. Речь идет о трех университетах и об одном театре.

Мастерская Андрея Белоуса, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (КНУТКиТ), режиссера "Молодого театра". Мужчину обвинили в сексуальных домогательствах и харасменте: о домогательствах рассказали студентки и актрисы. В отношении его открыли уголовное производство: есть три заявления, рассказали журналистам в полиции. Фигурант отверг все обвинения, пояснили расследователи. Мастерская Юрия Высоцкого, заслуженного деятеля искусств, доцента КНУТКиТ. Сначала против него выступили двое бывших студентов, Сергей Волосовец и Остап Вакулюк. Затем добавились показания бывших и нынешних учениц. В статье указано, что его подозревают в унижениях, домогательствах, жестокости. Высоцкий отвергает все обвинения, говорится в статье. Мастерская Владимира Галицкого, заслуженного деятеля искусств, преподавателя КНУТКиТ. Расследователи объяснили, что пообщались с двумя анонимными собеседницами, которые рассказали о сексуальных домогательствах. Галицкого отстранили от работы, проводят служебное расследование, а сам фигурант заявил, что ни о чем подобном никогда не слышал и не делал. Театр Юрия Марчака. Марчак — бывший руководитель Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской (уволился после жалоб сотрудников в декабре 2022 года). Мужчина готовил абитуриенток к поступлению в театральные университеты. В статье привели рассказы девушек о поцелуях и объятиях, которые происходили без согласия, причем жертвы были несовершеннолетними. Кроме того, одна из них заявила, что была попытка изнасилования. Марчак не ответил на обращение журналистов за комментариями. Мастерская Александра Балабана, бывшего преподавателя Киевского национального университета культуры и искусств (до 3 февраля 2025 года). Студентки его обвиняли в психологическом давлении. Кроме того, по словам жертв, их заставляли раздеваться на сцене. Балабана уволили из университета, а комментариев он не дает, пояснили расследователи. Мастерская Льва Сомова, народного артиста, актера Киевского академического театра драмы и комедии, преподавателя в Киевском национальном университете технологий и дизайна. На действия Сомова пожаловались четыре женщины, которые говорили не о домогательствах, а о психологическом насилии и жестоких методах обучения. Сомов отверг все подозрения, привели журналисты слова преподавателя.

Какова реакция Министерств и университетов

Журналисты рассказали, что обратились за комментариями в Министерство культуры, которому подчиняются театры и театральный университет, и в Министерство образования. В Минкульте заявили, что следят за ситуацией в КНУТКиТ и "осуждают любые проявления насилия и дискриминации". В статье отмечается, что ведомство не озвучило, предпринимаются ли какие-то действия в данном направлении. Между тем в Минобразования объяснили, что в Украине есть автономия университетов, поэтому чиновники не могут ничего сделать.

Университеты по-разному отреагировали на обращение NGL, говорится в статье. В КНУТКиТ сообщили о 14 заявлениях о харассменте и о том, что 13 из них уже в полиции. Другие два учебных заведения комментариев не предоставили, хотя и проводят служебные расследования.

Что говорят юристы о секс-скандале

На портале NGL привели ответы юристов и активистов, которые оказывают помощь женщинам, пострадавшим от сексуального насилия и домогательств. Они объяснили, что есть статьи, по которым обидчиков могут наказать:

статья 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) о "Сексуальных домогательствах", максимальное наказание — штраф до 4760 грн;

статья 153 Уголовного кодекса о "Сексуальном насилии", минимальное наказание — тюрьма на срок до пяти лет, максимальное — до 15 лет или же пожизненное.

Отметим, Фокус писал о секс-скандалах в театральных университетах, которые состоялись в начале 2025 года. В частности, рассказывалось о подозрениях относительно Андрея Белоруса, когда сначала появилось анонимное видео, а затем — рассказ бывшей студентки. Кроме того, была история о Юрии Высоцком, который требовал у студенток сбросить вес и унижал, и Льва Сомова, который плевал в лицо актрисе.

Напоминаем, в начале февраля в КГГА изучали ситуацию с Билоусом и выясняли, могут ли его уволить из "Молодого театра".