20 пострадавших и шесть мастеров: расследователи рассказали о домогательствах в театральных вузах Украины
Шестеро преподавателей театрального мастерства подозреваются в домогательствах к студенткам и в психологическом насилии, рассказали расследователи проекта NGL. В Минобразования отмежевываются от скандала, а в Минкульте уверяют, что осуждают такие действия.
В январе-феврале 2025 года в Украине произошел секс-скандал, связанный с домогательствами и насилием в университетах, в которых получают актерскую специальность. О проблемах во время обучения и репетиций рассказали 20 человек — женщины и мужчины, выяснили журналисты проекта NGL. Имена мастеров, причастных к скандалу, и свидетельства свидетелей и жертв собраны в расследовании, которое 25 февраля появилось на портале проекта.
Авторы расследования объяснили, что нашли рассказы о домогательствах и насилии в театре в соцсетях. Они исследовали серию сообщений под тегом #немовчи, в которых пострадавшие открыто или анонимно рассказывали о действиях наставников. Также изучили публикации в медиа на эту тему. Полученные данные собрали в статье под названием "Темная сторона сцены. Сексуальные домогательства и насилие в театральных университетах: свидетельства пострадавших". В статье — систематизированные свидетельства жертв, реакция театров, университетов, Министерства образования, Министерства культуры и юристов.
Секс-скандал в Украине — данные расследования
В статье указано, что часть показаний против театральных мастеров — от людей, которые открыто называли свои имена, а часть — от анонимов, которые сейчас учатся. Выделили четыре учреждения, в которых преподаватели актерского мастерства и режиссеры могли совершать противоправные действия в отношении студенток и актрис. Речь идет о трех университетах и об одном театре.
- Мастерская Андрея Белоуса, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (КНУТКиТ), режиссера "Молодого театра". Мужчину обвинили в сексуальных домогательствах и харасменте: о домогательствах рассказали студентки и актрисы. В отношении его открыли уголовное производство: есть три заявления, рассказали журналистам в полиции. Фигурант отверг все обвинения, пояснили расследователи.
- Мастерская Юрия Высоцкого, заслуженного деятеля искусств, доцента КНУТКиТ. Сначала против него выступили двое бывших студентов, Сергей Волосовец и Остап Вакулюк. Затем добавились показания бывших и нынешних учениц. В статье указано, что его подозревают в унижениях, домогательствах, жестокости. Высоцкий отвергает все обвинения, говорится в статье.
- Мастерская Владимира Галицкого, заслуженного деятеля искусств, преподавателя КНУТКиТ. Расследователи объяснили, что пообщались с двумя анонимными собеседницами, которые рассказали о сексуальных домогательствах. Галицкого отстранили от работы, проводят служебное расследование, а сам фигурант заявил, что ни о чем подобном никогда не слышал и не делал.
- Театр Юрия Марчака. Марчак — бывший руководитель Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской (уволился после жалоб сотрудников в декабре 2022 года). Мужчина готовил абитуриенток к поступлению в театральные университеты. В статье привели рассказы девушек о поцелуях и объятиях, которые происходили без согласия, причем жертвы были несовершеннолетними. Кроме того, одна из них заявила, что была попытка изнасилования. Марчак не ответил на обращение журналистов за комментариями.
- Мастерская Александра Балабана, бывшего преподавателя Киевского национального университета культуры и искусств (до 3 февраля 2025 года). Студентки его обвиняли в психологическом давлении. Кроме того, по словам жертв, их заставляли раздеваться на сцене. Балабана уволили из университета, а комментариев он не дает, пояснили расследователи.
- Мастерская Льва Сомова, народного артиста, актера Киевского академического театра драмы и комедии, преподавателя в Киевском национальном университете технологий и дизайна. На действия Сомова пожаловались четыре женщины, которые говорили не о домогательствах, а о психологическом насилии и жестоких методах обучения. Сомов отверг все подозрения, привели журналисты слова преподавателя.
Какова реакция Министерств и университетов
Журналисты рассказали, что обратились за комментариями в Министерство культуры, которому подчиняются театры и театральный университет, и в Министерство образования. В Минкульте заявили, что следят за ситуацией в КНУТКиТ и "осуждают любые проявления насилия и дискриминации". В статье отмечается, что ведомство не озвучило, предпринимаются ли какие-то действия в данном направлении. Между тем в Минобразования объяснили, что в Украине есть автономия университетов, поэтому чиновники не могут ничего сделать.
Университеты по-разному отреагировали на обращение NGL, говорится в статье. В КНУТКиТ сообщили о 14 заявлениях о харассменте и о том, что 13 из них уже в полиции. Другие два учебных заведения комментариев не предоставили, хотя и проводят служебные расследования.
Что говорят юристы о секс-скандале
На портале NGL привели ответы юристов и активистов, которые оказывают помощь женщинам, пострадавшим от сексуального насилия и домогательств. Они объяснили, что есть статьи, по которым обидчиков могут наказать:
- статья 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) о "Сексуальных домогательствах", максимальное наказание — штраф до 4760 грн;
- статья 153 Уголовного кодекса о "Сексуальном насилии", минимальное наказание — тюрьма на срок до пяти лет, максимальное — до 15 лет или же пожизненное.
Отметим, Фокус писал о секс-скандалах в театральных университетах, которые состоялись в начале 2025 года. В частности, рассказывалось о подозрениях относительно Андрея Белоруса, когда сначала появилось анонимное видео, а затем — рассказ бывшей студентки. Кроме того, была история о Юрии Высоцком, который требовал у студенток сбросить вес и унижал, и Льва Сомова, который плевал в лицо актрисе.
Напоминаем, в начале февраля в КГГА изучали ситуацию с Билоусом и выясняли, могут ли его уволить из "Молодого театра".