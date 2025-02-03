Плюнул в лицо и бросался бутылками: известного актера обвинили в психологическом насилии

По словам актрисы Александры Мироненко, Лев Сомов — не единственный преподаватель КНУДТ, который позволял себе подобное поведение. Она рассказала, что ударить и обозвать студентов также могла режиссер и преподаватель хореографии Валерия Демченко.

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Актриса Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой Александра Мироненко обвинила украинского актера (сериал "СидОренки-СидорЕнки"), преподавателя Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) Льва Сомова в психологическом насилии и травле студентов. Об этом она написала у себя на своей странице в Facebook.

Александра рассказала, что во время ее обучения в университете он позволял себе нецензурно выражаться и оскорблять студентов.

"Когда мы попали в университет, нас собрал мастер, и первое, что он нам сказал "Как же я вас всех ненавижу". Тогда я посмеялась и подумала, что это такая шутка. Но я даже не могла представить, какой ад меня будет ждать 3 года обучения. Чем больше он нас узнавал, тем больше позволял себе "откровенности". Слова "вы ур*ды", "вы курс г*вна", "профнепригодная бл*дь", "вы оху**и" мы слышали постоянно, но когда ты маленькая девочка, ты нивелируешь такие штуки, потому что думаешь, что это он просто злой сейчас, но потом будет все хорошо", — написала актриса.

По ее словам, Лев Сомов мог позволить бросить в студентов бутылки с водой и плюнуть в лицо. В частности, Александра рассказала о случае, когда одна из девушек не смогла сыграть удивление, как того требовал преподаватель. Преподаватель не объяснял, а только кричал. В какой-то момент он встал, подошел к студентке и предложил сыграть сцену вместе. Когда настал момент поворота головы, он плюнул ей в лицо, заявив, что именно такое удивление ему было нужно.

"До этого всего у нас постоянно летели бутылки с водой, и для того, чтобы мы ему доказывали, что мы хорошие, и любим его, мы выполняли его прихоти — купить сигареты, забрать то, помыть там, найти что-то очень быстро, купить ему зефир. Или пока он не выкурит сигарету молча и глядя со злом на нас, а потом не скажет "Вы о**ели", мы не начнем работу", — добавила Александра.

Она рассказала, что преподаватель не разрешал никаких отношений на курсе. Если Лев Сомов узнавал, что у кого-то отношения, а особенно между одногруппниками, они сразу становились врагами.

"А врагов принято уничтожать, что он и делал. Я видела ситуации, когда он узнал, что его "любимцы" — девочка и мальчик — встречаются. Он наказал их самым страшным, что может быть для студента — он их игнорировал и не выпускал на сцену месяцами, не смотрел на них. Но, конечно, перед этим он кричал, и особенно на девушку, будто она такая соблазнительница и это она виновата: "Вы только тр*х*ться хотите, твари вы, твари". Лично мне, когда узнал, что мой бывший парень — из театра Франко, он говорил: "Мироненко, ты должна ложиться не перед франковыми кобелями, а только перед моими ногами", — рассказывала Мироненко.

Она добавила, что Лев Сомов позволял критиковать студентов. Актрисе он говорил похудеть, добавляя, "если не похудею, то буду играть мамок и колхозных работников". Впоследствии он перестал называть Александру по имени, используя фамилии. Как следствие — женщина перестала есть, изнуряла себя тренировками и принимала различные препараты для похудения. Только когда ее вес стал критическим, преподаватель начал обращаться к ней по имени, хвалить и рекомендовал другим студенткам узнать, как достичь таких результатов.

По словам Александры Мироненко, Лев Сомов — не единственный преподаватель, который мог позволить подобное поведение. Актриса отмечала, что его "правая рука", режиссер и преподаватель хореографии Валерия Демченко тоже могла дать пощечину и обозвать студентов

"Получить пощечину от Валерии Петровны это норма, и не важно или при всех, или отводить моего одногруппника за кулисы и бить", — рассказывала Александра.

Психологическое давление со стороны Льва Сомова: реакция университета и самого актера

На момент выхода материала актер никак не отреагировал на обвинения Александры Мироненко. Никакой реакции также нет от КНУТД.

Напомним, недавно 23-летняя киевлянка София Сапожник обнародовала в сети ролик, в котором обвинила в сексуальных домогательствах преподавателя университета им. Карпенко-Карого, художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Белоуса. В КНУТКиТ имени Карпенко-Карого заявили, что учебное заведение обратилось в полицию с просьбой проверить распространенную информацию.

Впоследствии еще одного преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинили в домогательстве студентов. Его боялись не только девушки, но и парни.