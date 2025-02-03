Плюнув в обличчя й кидався пляшками: відомого актора звинуватили в психологічному насильстві

За словами акторки Олександри Мироненко, Лев Сомов — не єдиний викладач КНУДТ, який дозволяв собі подібну поведінку. Вона розповіла, що вдарити та обізвати студентів також могла режисерка та викладачка хореографії Валерія Демченко.

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Акторка Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької Олександра Мироненко звинуватила українського актора (серіал "СидОренки-СидорЕнки"), викладача Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД) Льва Сомова в психологічному насильстві та цькуванні студентів. Про це вона написала у себе на своїй сторінці в Facebook.

Олександра розповіла, що під час її навчання в університеті він дозволяв собі нецензурно висловлюватись та ображати студентів.

"Коли ми потрапили до університету, нас зібрав майстер, і перше, що він нам сказав "Як же я вас всіх ненавиджу". Тоді я посміялась і подумала, що це такий жарт. Але я навіть не могла уявити, яке пекло мене буде чекати 3 роки навчання. Чим більше він нас дізнавався, тим більше дозволяв собі "відвертості". Слова "ви ур*ди", "ви курс г*вна", "профнепридатна бл*дь", "ви оху**и" ми чули постійно, але коли ти маленька дівчинка, ти нівелюєш такі штуки, бо думаєш, що це він просто злий зараз, але потім буде все добре", — написала акторка.

За її словами, Лев Сомов міг дозволити кинути у студентів пляшки з водою та плюнути в обличчя. Зокрема, Олександра розповіла про випадок, коли одна з дівчат не змогла зіграти здивування, як того вимагав викладач. Викладач не пояснював, а лише кричав. У якийсь момент він встав, підійшов до студентки й запропонував зіграти сцену разом. Коли настав момент повороту голови, він плюнув їй в обличчя, заявивши, що саме таке здивування йому було потрібно.

"До цього всього в нас постійно летіли пляшки з водою, та для того, щоб ми йому доказували, що ми хороші, та любимо його, ми виконували його забаганки — купити цигарки, забрати те, помити там, знайти щось дуже швидко, купити йому зефір. Або поки він не викурить цигарку мовчки та дивлячись зі злом на нас, а потім не скаже "Ви о**їли", ми не почнемо роботу", — додала Олександра.

Вона розповіла, що викладач не дозволяв ніяких стосунків на курсі. Якщо Лев Сомов дізнавався, що у когось стосунки, а особливо між одногрупниками, вони відразу ставали ворогами.

"А ворогів заведено знищувати, що він і робив. Я бачила ситуації, коли він дізнався що його "улюбленці" — дівчинка та хлопчик — зустрічаються. Він покарав їх найстрашнішим, що може бути для студента — він їх ігнорував і не випускав на сцену місяцями, не дивився на них. Але, звичайно, перед цим він кричав, і особливо на дівчину, ніби вона така спокусниця і це вона винна: "Ви тільки тр*х*тися хочете, тварі ви, тварі". Особисто мені, коли дізнався, що мій колишній хлопець — з театру Франка, він казав: "Мироненко, ти повинна лягати не перед франковими кобелями, а тільки перед моїми ногами"ʼ", — розповідала Мироненко.

Вона додала, що Лев Сомов дозволяв критикувати студентів. Акторці він говорив схуднути, додававши, "якщо не схудну, то буду грати мамок та колгоспних працівників". Згодом він перестав називати Олександру на ім'я, використовуючи прізвища. Як наслідок — жінка перестала їсти, виснажувала себе тренуваннями та приймала різні препарати для схуднення. Тільки коли її вага стала критичною, викладач почав звертатися до неї на ім’я, хвалити та рекомендував іншим студенткам дізнатися, як досягти таких результатів.

За словами Олександри Мироненко, Лев Сомов — не єдиний викладач, який міг дозволити подібну поведінку. Акторка зазначала, що його "права рука", режисерка та викладачка хореографії Валерія Демченко теж могла дати ляпаса та обізвати студентів

"Отримати ляпас від Валерії Петрівни це норма, і не важливо чи при всіх, чи відводити мого одногрупника залаштунки й бити", — розповідала Олександра.

Психологічний тиск зі сторони Льва Сомова: реакція університету та самого актора

На момент виходу матеріалу актор ніяк не відреагував на обвинувачення Олександри Мироненко. Жодної реакції також немає від КНУТД.

Нагадаємо, нещодавно 23-річна киянка Софія Сапожник оприлюднила в мережі ролик, в якому звинуватила у сексуальних домаганнях викладача університету ім. Карпенка-Карого, художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса. У КНУТКіТ імені Карпенка-Карого заявили, що навчальний заклад звернувся до поліції з проханням перевірити поширену інформацію.

Згодом ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватили у домаганні студентів. Його боялись не тільки дівчата, а й хлопці.