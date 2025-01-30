Клав руки на коліна або міцно обіймав: ще одного викладача КНУТКіТ звинувачують у харасменті

Викладача КНУТКіТ Юрія Висоцького звинувачують у принижені студентів та порушенні їх особистих кордонів. Причому вчителя боялися не тільки дівчата, але й хлопці.

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Ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватили у домаганні студентів. Як інформує NV, йдеться про доцента ІІ кафедри акторського мистецтва та режисури драми КНУТКіТ Юрія Висоцького.

Випускники навчального закладу, актори Сергій Воловець та Остап Вакулюк розповіли у соцмережі про застарілі методи викладання заслуженого діяча мистецтв, які "викликали страх навіть після закінчення університету".

"Кілька випускників, і мене в тому числі запросили в один недержавний театр. Цікава постановка, розібрані до деталей ролі, зіграна вистава кілька разів, і я запрошую Юрія Пилиповича до нас на виставу — майстер як-не-як. Мене ледь не побили колеги за таку витівку. Навіть після закінчення університету випускники бояться свого майстра. Така у нього потужна навчальна методика", — пише Сергій Воловець.

За його словами, вимоги до дівчат скинути чи набрати вагу або висловлювання про бездарність того чи іншого студента — "це звичайні розмови під час навчального процесу".

"Час від часу Юрій Пилипович обирав собі улюблену студентку на день репетицій і садив поруч із собою. Під час показу [етюду] чи при обговоренні траплялися викиди емоційні сплески, які супроводжувались покладанням рук на коліна дівчини або міцними обіймами. Дівчина в той момент проявляла емоції невдоволення, але відверто сказати про це не могла", — зазначає актор, назвавши поведінку Висоцького "брудною і огидною", але, з його слів, студенти не могли поскаржитися на подібні дії.

Згодом у приватних розмовах дівчата зізнавалися, що це було огидно, бридко, але управи на це не могли знайти, додає Воловець.

Остап Вакулюк, який навчався разом з Воловцем, підтвердив звинувачення у харасменті.

"Дякую своєму одногрупникові, який першим розповів про способи педагогіки Висоцького, які не виключали й харасменту. Адже під час пари біля Юрія Пилиповича завжди мала сидіти якась студентка, а ще краще кілька, на яких він міг нібито демонструвати, як треба торкнутися ноги чи обійняти за талію", — написав він.

Вакулюк додав, що під час навчання зазнавав приниження від Висоцького, за ці роки відчуваючи постійний страх, напруження та приниження. Але навіть вже навчаючись у Польщі у відомого режисера Кшиштофа Зануссі, він приїхав на канікули й пішов з сестрою у Alma mater, де зустріли Висоцького, про якого чоловік свого часу їй стільки всього розповідав.

Сестра збиралася випалити Висоцькому усе про його методи викладання, але Остап, злякавшись, відмовив її, стиснувши долоню.

"Навіть будучи вже не студентом Висоцького, живучи за тисячу км від нього, навчаючись в іншій країні, здобуваючи інший фах, я все одно підсвідомо його боявся, він все ще "жив" в моїй голові", — пригадав він.

Фокус писав, що 23-річна киянка Софія Сапожник оприлюднила в мережі ролик, в якому звинуватила у сексуальних домаганнях викладача університету ім. Карпенка-Карого, художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса. Зараз вона мешкає у Лос-Анджелесі й тому вирішила розповісти про пережите.

Нагадаємо, у 2021 році в університеті ім. Карпенка-Карого стався секс-скандал з викладачем Володимиром Талашком. Студентки звинуватили його у негідній поведінці.