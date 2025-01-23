Студентки театрального університету поскаржились на домагання відомого режисера: що відомо (відео)

"Театральна бульбашка" давно підозрювала у негідній поведінці відомого режисера та викладача університету ім. Карпенка-Карого, написали випускники. Відео, яке з'явилось у мережі, звинувачує чоловіка у домаганнях.

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Викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ) підозрюється у домаганнях до студенток. Студентка записала відео, у якому розповіла про те, як діяв чоловік, що він говорив, які повідомлення надсилав. Також вказується, що є й інші потерпілі. Називається ім'я — Андрій Білоус. На подію відреагували у навчальному закладі, при цьому звернення у Нацполіцію відбулось через кілька днів після публікації про секс-скандал. Фокус зібрав інформацію про інцидент з домаганнями в театральному університеті.

Скандал з домаганнями — заява студенток КНУТКТ з YouTube

Скандал з домаганнями — заява студенток

Відео з розповіддю студентки КНУТКТ з'явилась 20 січня у YouTube-каналі "Ґвалтівник Білоуса". Запис триває 2 хв. 30 сек. і вказується, що це лише перший свідок, дотичний до інциденту. На записі дівчина розповідає про ймовірні дії Андрія Білоуса, викладача театрального університету та головного режисера "Молодого театру". При цьому дівчина робить це анонімно: чути лише голос, приміщення затемнене.

Зі слів студентки, історія з викладачем почалась у 2020 році, після вступу. Чоловік дістав її номер телефону та почав писати в особисті. Спершу були звичайні питання, потім — надто інтимні і неочікувані. Наприклад, були питання про те, ким вона цікавиться — хлопцями чи дівчатами. Також викладач схотів дізнатись, чи є у неї хлопець. Згодом з'явились "більш недоречні повідомлення".

"Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати? Твої повідомлення мене збуджують", — озвучила дівчина дописи чоловіка.

У якийсь момент викладач, як каже спікерка, надіслав їй "інтимні фото інших студенток" і при цьому вимагав від неї таких же. Крім того, були пропозиції обрати по фото, з ким би вона хотіла мати інтимні стосунки.

"Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. І саме хвилююче було, коли він наполегливо просив зайти до нього на чай, поговорити та поплакатися йому", — чути на відео.

Останні кадри відео — повідомлення, яке викладач, як каже дівчина, надіслав після першого курсу. На записі навели скриншот повідомлення: видно шокуючу фразу та ім'я можливого автора.

Секс-скандал - скриншот відео про Білоуса Фото: Скриншот

До відео додали коротке текстове повідомлення з закликом викриття підозрюваного.

"Перший свідок, перша частина. Не соромтеся, приєднуйтесь. Білоус має відповісти!" — ідеться у дописі.

Крім допису зі скаргами на домагання у каналі є інше коротке на відео. На ньому видно зображення чоловіка, ймовірно, Білоуса. Після цього з'являється скриншот повідомлення, в якому автор andriybilous пише про студенток-акторок, яким начебто притаманне півсвідоме "кокетство, сексуальність, зваблення".

"Так, це дійсно я, розмовляю в акаунті не знаю з ким", — говорить чоловік на відео незрозумілого походження.

Секс-скандал - скриншот відео з викладачем Фото: Скриншот Секс-скандал - скриншот допису про акторок Фото: Скриншот

Зазначимо, канал зі скандальним записом створений акаунтом з ніком "Содом_і_Гоморра_КНУТКТ". У каналі є майже 50 відео з виступами студентів та студенток театрального університету.

Реакція університету на домагання

Адміністрація театрального університету 21 січня відреагувала на звинувачення у домаганнях. У тексті, який з'явився на порталі навчального закладу, спершу говорили про те, що невідомі особи поширювали "начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів". Тим часом ніяких заяв та скарг з цього приводу не надходило. Втім, 23 січня допис оновили: вказано, що звернулись до Нацполіції, яка має перевірити обвинувачення та з'ясувати правда це чи ні. Обіцяють, що 9 січня [ймовірно, лютого] оприлюднять офіційну відповідь.

"Станом на ранок 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу Університету не надходило", — підсумувала університетська адміністрація.

Яка реакція соцмереж та викладача Білоуса

Тим часом у соцмережах з'явились реакції випускників університету. Наприклад, випускник Валерій Філіпенко у Facebook написав, що у середовищі театралів знали про поведінку викладача. З його слів, ідеться про "сексуальний харасмент", про який жінки мовчали, оскільки боялись. Він опублікував анкету, у якій потерпілі можуть залишати свідчення про минулі події. Також Валерій розмістив скриншот ще одного повідомлення недоречного змісту, надісланий з акаунту "Андрія Федоровича".

Секс-скандал - скриншот спілкування зі студентами Фото: Скриншот

Хто такий Андрій Білоус

Андрій Федорович Білоус — 49-річний завідувач кафедри акторського мистецтва та режисури університету ім. Карпенка-Карого, є заслуженим діячем мистецтв, який викладає 10 дисциплін — від майстерності актора та режисера драматичного театру до практики різних видів. На порталі університету перелічили десять відзнак, отримані Білоусом — від "Київської пекторалі" у 2003 році до "Ордену "За заслуги" III ступеня" у 2020. Крім викладацтва, він очолює Київський національний академічний Молодий театр — директор та художній керівник. На сторінці "Молодого театру" поки що немає коментарів щодо домагань до студенток, у яких підозрюють Андрія Білоуса.

Секс-скандал - фото Андрія Білоуса Фото: З відкритих джерел

Видання "Главред" написало, що зверталось за коментарем до викладача, якого обвинувачують у харасменті та домаганні. Фігурант скандалу не відповів журналістам.

Зазначимо, у 2021 році в університеті ім. Карпенка-Карого відбувся ще один секс-скандал з викладачем. Фігурантом скандалу став актор та викладач Володимир Талашко, відомий, серед іншого, за роллю у радянському фільмі "В бой идут одни старики". Студентки звинуватили його у негідній поведінці: адміністрація оголосила, що проведе розслідування.

Нагадуємо, у лютому 2022 року спалахнув скандал з ректором КНУ Володимиром Бугровим: у анонімному Telegram-каналі з'явилась серія обвинувачень.