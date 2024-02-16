75-річного Жерара Депардьє знову звинуватили у сексуальних домаганнях

Французького актора вже не вперше підозрюють в сексуальних домаганнях до жінок з якими він працював. Перша заява зі звинуваченнями надійшла ще у 2018 році, однак з року в рік все більше жінок звертаються до правоохоронців з подібними заявами. Наприкінці минулого року, одна із акторок, яка також розповіла про сексуальні домагання з боку Депардьє, вчинила самогубство.

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75-річного французького актора, відомого ролями у таких фільмах як "Астерікс і Обелікс", "Віткачі", "Невдахи" та інші, Жерара Депардьє знову звинуватили в домаганнях. Нова жертва сексуальних домагань написала чергову заяву на початку січня 2024 року, пише газета Ouest France.

Варто відзначити, що це вже не перша скарга спрямована проти Жерара Депардьє за сексуальне насильство, після Шарлотти Арну в 2018 році, Елен Даррас, Рут Бальза та інших в 2023 році. Зокрема, наприкінці грудня, одна із жертв актора, 60-річна французька акторка Еммануель Дебевер, покінчила життя самогубством сплигнувши з моста. Звісно актор заперечує всі звинувачення у свій бік і запевняє, що він не здатний образити жінку.

Зокрема, відомо, що нова скарга за сексуальне насильство надійшла 9 січня. За версією жертви, подія нібито відбувалася в Парижі вдома у актора, а також під час зйомок в Анже в 2014 році. Зокрема, за даними джерел у поліції цього разу заява надійшла від колишньої асистентки.

Депардье Фото: GettyImages

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За словами молодої жінки (вона виявила бажання бути анонімною), якій на той момент було 24 роки, актор торкався її сідниць і нецензурно висловлювався з перших зустрічей у себе вдома, в приватному особняку в Парижі.

Відомо, що нині триває розслідування. Прокуратура відкрила справу проти 75-річного актора.

Адвокат Жерара Депардьє також прокоментував інцидент. Він заявив, що про чергову заяву на актора він дізнався "через пресу". Однак, як би там не було, він нагадав, що його клієнт "категорично заперечує факти, які можуть бути кваліфіковані як сексуальне насильство", як і в інших поточних судових справах.

Нагадаємо, Жерар Депардьє висловився щодо війни в Україні. Пізніше Жерар Депардьє назвав винуватця війни в Україні та заступився за росіян.