Жерар Депардьє назвав винуватця війни в Україні та заступився за росіян

На думку актора, пересічні громадяни РФ не винні в тому, що відбувається.

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73-річний французький актор Жерар Депардьє, раніше відомий своєю симпатією до російського президента Володимира Путіна, засудив дії глави РФ щодо України, повідомляє France 24.

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Те, що робить політик в Україні, яка протистоїть військовій агресії російської армії, Депардьє назвав безумством. При цьому актор вважає, що вся відповідальність за те, що відбувається, лежить на Путіні, а ось прості росіяни не повинні страждати через це.

[ + – ] Жерар Депардьє і Володимир Путін Фото: Getty Images

"Російський народ не несе відповідальності за шалені, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін", — заявив він.

Депардьє пообіцяв, що всі гроші, які він збере на трьох концертах на вік-енд, пожертвує "українським жертвам цієї трагічної братовбивчої війни".

Минулого місяця, через кілька днів після вторгнення Росії в Україну, француз закликав обидві країни сісти за стіл переговорів, заявивши, що вони завжди були "братніми":

"Киньте зброю і ведіть переговори".

Як відомо, Депардьє отримав російське громадянство в січні 2013 року після того, як покинув Францію на знак протесту проти запропонованого підвищення податків для багатих на його батьківщині.

У Франції актору також було пред'явлено звинувачення у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях до молодої французької акторки у його будинку в Парижі у 2018 році. Він назвав його "необґрунтованим".

Отримавши російський паспорт, він часто хвалив країну, називаючи її "великою демократією", а Путіна взагалі порівнював із покійним Папою Римським Іоанном Павлом II.

[ + – ] Депардьє хвалиться російським паспортом у січні 2013 року Фото: Getty Images

Через кілька років Депардьє покинув Росію. У ЗМІ ширилися чутки, що він також продав подаровані йому Путіним квартири.

Щодо України, то ще в 2015 році він потрапив до "чорного списку" на п'ять років за заперечення її незалежності. Депардьє заявляв, що Україна є частиною Росії.

Нагадаємо, раніше французький актор зізнавався, що готовий померти за Росію.