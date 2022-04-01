Жерар Депардье назвал виновника войны в Украине и заступился за россиян

По мнению актера, рядовые граждане РФ не виноваты в происходящем.

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73-летний французский актер Жерар Депардье, ранее известный своей симпатией к российскому президенту Владимиру Путину, осудил действия главы РФ по отношению к Украине, сообщает France 24.

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То, что делает политик в Украине, противостоящей военной агрессии российской армии, Депардье назвал безумием. При этом актер считает, что вся ответственность за происходящее лежит на Путине, а вот простые россияне не должны страдать из-за этого.

[ + – ] Жерар Депардье и Владимир Путин Фото: Getty Images

"Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин", – заявил он.

Депардье пообещал, что все деньги, которые он соберет на трех концертах на уик-энд, пожертвует "украинским жертвам этой трагической братоубийственной войны".

В прошлом месяце, через несколько дней после вторжения России в Украину, француз призвал обе страны сесть за стол переговоров, заявив, что они всегда были "братскими":

"Бросьте оружие и ведите переговоры".

Как известно, Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года после того, как покинул Францию в знак протеста против предложенного повышения налогов для богатых на его родине.

Во Франции актеру также было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах к молодой французской актрисе в его доме в Париже в 2018 году. Он назвал его "необоснованным".

Получив российский паспорт, он часто хвалил страну, называя ее "великой демократией", а Путина и вовсе сравнивал с покойным Папой Римским Иоанном Павлом II.

[ + – ] Депардье хвастается российским паспортом в январе 2013 года Фото: Getty Images

Спустя несколько лет Депардье покинул Россию. В СМИ ходили слухи, что он также продал подаренные ему Путиным квартиры.

Что касается Украины, то еще в 2015 году он попал в "черный список" на пять лет за отрицание ее независимости. Депардье заявлял, что Украина является частью России.

Напомним, ранее французский актер признавался, что готов умереть за Россию.