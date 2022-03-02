Жерар Депардье высказался по поводу войны в Украине

В 2013 году мужчина получил гражданство РФ.

73-летний французский актер и друг президента РФ Владимира Путина Жерар Депардье, имеющий российский паспорт почти 10 лет, высказался по поводу ситуации в Украине. Он требует срочно приступить к мирным переговорам. Об этом пишет The New York Times.

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"Россия и Украина были братскими странами. Остановите боевые действия и ведите переговоры", — отметил Жерар Депардье.

[ + – ] Жерар Депардье был близким другом Путина, однако осуждает его решение начать войну в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине со стороны РФ 24 февраля 2022 года ряд знаменитостей выразили свою обеспокоенность ситуацией в стране.

Среди мировых звезд Украину поддержала Мадонна, мама Илона Маска, семейство Кардашьян, Билли Айлиш, Стивен Кинг и ряд знаменитостей.

Однако есть и "доска позора" российских знаменитостей, поддержавших решение Путина вторгнуться в Украину. Среди них Тина Канделаки, Николай Басков и другие известные люди.