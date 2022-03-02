Жерар Депардье высказался по поводу войны в Украине
В 2013 году мужчина получил гражданство РФ.
73-летний французский актер и друг президента РФ Владимира Путина Жерар Депардье, имеющий российский паспорт почти 10 лет, высказался по поводу ситуации в Украине. Он требует срочно приступить к мирным переговорам. Об этом пишет The New York Times.
"Россия и Украина были братскими странами. Остановите боевые действия и ведите переговоры", — отметил Жерар Депардье.
После начала полномасштабной войны в Украине со стороны РФ 24 февраля 2022 года ряд знаменитостей выразили свою обеспокоенность ситуацией в стране.
Среди мировых звезд Украину поддержала Мадонна, мама Илона Маска, семейство Кардашьян, Билли Айлиш, Стивен Кинг и ряд знаменитостей.
Однако есть и "доска позора" российских знаменитостей, поддержавших решение Путина вторгнуться в Украину. Среди них Тина Канделаки, Николай Басков и другие известные люди.