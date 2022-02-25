Доска позора. Известные россияне, поддержавшие решение Путина о вторжении в Украину

Количество поддерживающих решение Владимира Путина вторгнуться в Украине невелико. Среди них певец Николай Басков и актер Иван Охлобыстин.

Пока весь цивилизованный мир осуждает военную агрессию Российской Федерации из-за вторжения в Украину, среди представителей российского шоу-бизнеса, спорта и политики находятся те, кто такие действия оправдывает.

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Фокус собрал список известных россиян, оправдавших агрессию Путина в Украине.

Николай Басков

[ + – ] Николай Басков поддержал Владимира Путина Фото: Zvezdi.ru

Российский певец опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором поддержал действия Владимира Путина относительно военного вторжения в Украину.

Басков, поддержавший аннексию Крыма в 2014 году, вспомнил ряд военных конфликтов, в которых принимала участие Российская Федерация и попытался оправдать ее действия.

"Операция России полностью соответствует международному праву. Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на России как члена ООН, но и на ее союзников – признанных Россией независимыми республиками "ДНР" и "ЛНР". Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик". — написал Басков.

[ + – ] Николай Басков оправдывает военное насилие Кремля в Украине

Он также отметил, что "Запад 30 лет обманывал Россию" и обвинил США в попытке "уничтожить Россию".

Иван Охлобыстин

[ + – ] Иван Охлобыстин поддержал агрессию в отношении Украины Фото: kino-teatr.ru

Актер давно известен своими украинофобными взглядами, не изменил им он и на этот раз. На своей странице в Instagram он опубликовал баннер с содержанием: "Мы не против украинского — мы за русский".

[ + – ] Пост Ивана Охлобыстина

В комментариях к этому посту собрались сторонники так называемых "Л/ДНР", которые поприветствовали позицию актера. Отметим, что Иван Охлобыстин еще в 2015 году был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Николай Валуев

[ + – ] Николай Валуев поддерживает политику Путина Фото: championat.com

Бывший боксер является депутатом Госдумы от пропутинской партии "Единая Россия". Валуев опубликовал фрагмент пропагандистского видео, которое сопроводил следующим текстом:

"А тем временем к миру иногда приходится принуждать. Стараться не давать волю эмоциям. В конце концов эта операция по факту хирургическая. Это все усложняет. Но нельзя по-другому. С тонущего корабля бегут сами знаете кто. Так вот сложность в том,чтобы кораблю не дать утонуть,а бегунков переловить. Их "лучшие друзья" уже свалили. Причем никто из них особо не церемонился в случаях с Ираком, Ливией, Югославией. Министр Лавров сегодня на пресс-конференции об этом напоминал вопрошающим", — написал Валуев.

[ + – ] Николай Валуев поддерживает военную операцию против Украины

Роман Костомаров

[ + – ] Роман Костомаров верит, что Россия не начинает конфликты первой Фото: rustars.tv

Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что "Россия никогда никого не трогала и ни на кого не нападала". Он также отметил, что "Россия — не терпила" и обвинил западные страны в произошедшей ситуации.

[ + – ] Пост Романа Костомарова о ситуации в Украине Фото: instagram.com

Ранее Фокус рассказывал, что Валерий Меладзе первым из российских деятелей культуры призвал остановить войну России и Украины. Певец призвал обе стороны сесть за стол переговоров.

Позже эту тенденцию поддержали Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант и другие представители российского шоу-бизнеса.