Дошки ганьби. Відомі росіяни, які підтримали рішення Путіна щодо вторгнення в Україну

Кількість тих, хто підтримує рішення Володимира Путіна, вторгнутися в Україну, невелика. Серед них співак Микола Басков та актор Іван Охлобистін.

Поки що весь цивілізований світ засуджує військову агресію Російської Федерації через вторгнення в Україну, серед представників російського шоу-бізнесу, спорту та політики є ті, хто це виправдовує.

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Фокус зібрав список відомих росіян, які виправдали агресію Путіна в Україні.

Микола Басков

[ + – ] Микола Басков підтримав Володимира Путіна Фото: Zvezdi.ru

Російський співак опублікував на своїй сторінці в Instagram пост, у якому підтримав дії Володимира Путіна щодо військового вторгнення в Україну.

Басков, який підтримав анексію Криму у 2014 році, згадав низку військових конфліктів, у яких брала участь Російська Федерація та спробував виправдати її дії.

"Операція Росії повністю відповідає міжнародному праву. Рішення про проведення спеціальної військової операції прийнято відповідно до ст. 51 частини 7 Статуту ООН, яка передбачає невід'ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону. Вона поширюється не лише на Росію як члена ООН, а й на її союзників – визнаних Росією незалежними республіками "ДНР" та "ЛНР". Росія має повне право взяти на себе захист цих республік" — написав Басков.

[ + – ] Микола Басков виправдовує військове насильство Кремля в Україні

Він також зазначив, що "Захід 30 років обманював Росію" та звинуватив США у спробі "знищити Росію".

Іван Охлобистін

[ + – ] Іван Охлобистін підтримав агресію щодо України Фото: kino-teatr.ru

Актор давно відомий своїми українофобними поглядами, не зрадив він і цього разу. На своїй сторінці в Instagram він опублікував банер зі змістом: "Ми не проти української — ми за російську".

[ + – ] Пост Івана Охлобистіна

У коментарях до цього посту зібралися прихильники так званих "Л/ДНР", які привітали позицію актора. Зазначимо, що Івана Охлобистіна ще у 2015 році було включено до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Микола Валуєв

[ + – ] Микола Валуєв підтримує політику Путіна Фото: championat.com

Колишній боксер є депутатом Держдуми від пропутінської партії "Єдина Росія". Валуєв опублікував фрагмент пропагандистського відео, яке супроводжував таким текстом:

"А тим часом до миру іноді доводиться змушувати. Намагатися не давати волю емоціям. Зрештою ця операція за фактом хірургічна. Це все ускладнює. Але не можна по-іншому. З корабля, що тоне, біжать самі знаєте хто. Так от складність в тому, щоб кораблю не дати потонути, а бігунків переловити. Їхні "кращі друзі" вже звалили. Причому ніхто з них особливо не церемонився у випадках з Іраком, Лівією, Югославією. Міністр Лавров сьогодні на пресконференції про це нагадував запитувачам", — написав Валуєв.

[ + – ] Микола Валуєв підтримує військову операцію проти України

Роман Костомаров

[ + – ] Роман Костомаров вірить, що Росія не розпочинає конфлікти першою Фото: rustars.tv

Російський олімпійський чемпіон у танцях на льоду Роман Костомаров заявив, що "Росія ніколи нікого не чіпала і ні на кого не нападала". Він також зазначив, що "Росія — не терпіла" і звинуватив західні країни у ситуації, що сталася.

[ + – ] Пост Романа Костомарова про ситуацію в Україні Фото: instagram.com

Раніше Фокус розповідав, що Валерій Меладзе першим із російських діячів культури закликав зупинити війну Росії та України. Співак закликав обидві сторони сісти за стіл переговорів.

Згодом цю тенденцію підтримали Алла Пугачова, Максим Галкін, Іван Ургант та інші представники російського шоу-бізнесу.