Мэй Маск, Кайя Гербер, Кендалл Дженнер: кто из мировых селебрити публично поддержал Украину

После полномасштабного вторжения России в Украину и бомбардировки крупнейших городов ряд мировых звезд выразил свою поддержку гражданам Украины.

24 февраля после бомбардировки Киева и крупнейших городов внимание мировых СМИ приковано к ситуации в Украине. Ряд очень влиятельных звезд выразил свою поддержку народу Украины.

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Билли Айлиш

20-летняя американская певица и кумир молодежи Билли Айлиш призвала срочно обеспечить безопасность украинским детям, страдающим от обстрелов и бомбардировок.

Мэй Маск

Мама Илона Маска, модель, диетолог Мэй Маск, часто выбирающая вещи от украинских дизайнеров и недавно посетившая Украину с презентацией своей книги "Женщина, у которой есть план", изложила ряд сторис, посвященных трагическому состоянию в Украине.

В частности, она поделилась своим архивным кадром из Киева, фото разбомбленного дома и снимком людей, которые ночевали в метро из-за угрозы воздушной опасности.

Кендалл Дженнер

Одна из самых востребованных моделей современности из клана Кардашьян Кендалл Дженнер перепостила карту Украины, на которой изображены стрелками направления нападения на страну российских войск.

"Молимся за Украину", — подписала сторис Кендалл.

Кайя Гербер

20-летняя модель и дочь Синди Кроуфорд поделилась несколько сторис, посвященных Украине. Среди них видео пострадавших в результате бомбежек людей.

Мидоу Уокер

Дочь Пола Уокера и начинающая модель Мидоу Уокер призывает помочь Украине пожертвованиями и разобраться в ситуации.