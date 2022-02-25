Мей Маск, Кайя Гербер, Кендалл Дженнер: хто зі світових селебриті публічно підтримав Україну

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та бомбування найбільших міст низка світових зірок висловила свою підтримку громадянам України.

24 лютого після бомбардування Києва та найбільших міст увага світових ЗМІ прикована до ситуації в Україні. Низка дуже впливових зірок висловила свою підтримку народу України.

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Біллі Айліш

20-річна американська співачка та кумир молоді Біллі Айліш закликала терміново надати безпеку українським дітям, які страждають від обстрілів та бомбардувань.

Мей Маск

Мама Ілона Маска, модель, дієтологиня, яка часто обирає речі від українських дизайнерів та нещодавно відвідала Україну з презентацією своєї книги "Жінка, яка має план", виклала низку сторіс, присвячених трагічному стану в Україні.

Зокрема вона поділилася архівним кадром з Києва, фото розбомбленого будинку та знімком людей, котрі ночували в метро через загрозу повітряної небезпеки.

Кендалл Дженнер

Одна із найзатребуваніших моделей сучасності із клану Кардаш'ян Кендалл Дженнер перепостила карту України, на якій зображено стрілками напрямки нападу на країну російських військ.

"Молімося за Україну", — підписала сторіс Кендалл.

Кайя Гербер

20-річна модель та донька Сінді Кроуфорд виклала кілька сторіс, присвячених Україні. Серед них відео постраждалих внаслідок бомбардувань людей.

Мідоу Вокер

Донька Пола Вокера та модель-початківець Мідоу Вокер закликає допомогти Україні пожертвуваннями та розібратися в ситуації.