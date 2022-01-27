Мама Ілона Маска знову вийшла в світ у вбранні від українського бренду

Мей Маск уже не вперше з'являється на публіці у речах, створених талановитими дизайнерами з України.

73-річна Мей Маск, мама Ілона Маска, письменниця, дієтологиня і модель, не втомлюється освідчуватися в коханні українським брендам одягу, щоразу з'являючись у нарядах від вітчизняних дизайнерів на найгучніших світових заходах. Не став винятком і Тиждень моди в Парижі, повідомляє Cosmopolitan.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Для івента, що проводився в межах тижня моди, вона вибрала костюм-трійку з італійської сіро-блакитної вовни з колекції FW'21/22 бренду Marianna Senchina. Він складається із жакету зі спеціально гіпертрофованою лінією плечей, жилетки та штанів із високою талією.

Образ завершили велика червоно-біла хустка та сумочка Dior бордового кольору, з якою Маск уже з'являлася на показі цього бренду, а також витончені гостроносі чоботи чорного кольору.

"Я завжди захоплювалася сильними активними жінками, які в будь-якому віці живуть так, як забажають, і Мей, безумовно, одна з них. Думаю, що завдяки її виходу наш бренд отримав нове прочитання: ще класичніше й елегантніше", — зазначила в коментарі журналістам Сенчина. На своїй сторінці в соцмережі вона поділилася декількома скрінами публікацій про новий вихід місіс Маск.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року на Fashion Trust Arabia в Катарі Мей Маск хизувалась у ніжно-рожевому брючному костюмі оверсайз від бренду TTSWTRS, теж українського. Свій образ вона доповнила білою сорочкою, білими кросівками та такого ж кольору сумкою.

Там же вона була помічена в м'ятному костюмі брючному та пальто-пончо від українського prêt-à-porter бренду the COAT.

Торік Маск відвідала Київ, де побувала на кількох заходах, на які теж одягала речі від українських дизайнерів. Жінка, яка активно знімається для модних брендів і подорожує світом, презентуючи свою книгу в столиці України, розповіла, чому вона не боїться старіти.