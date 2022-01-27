Мама Илона Маска снова вышла в свет в наряде от украинского бренда

Мэй Маск уже не первый раз появляется на публике в вещах, созданных талантливыми дизайнерами из Украины.

73-летння Мэй Маск, мама Илона Маска, писательница, диетолог и модель, не устает признаваться в любви украинским брендам одежды, то и дело появляясь в нарядах от отечественных дизайнеров на самых громких мировых мероприятиях. Не стала исключением и Неделя моды в Париже, сообщает Cosmopolitan.

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Для ивента, который проводился в рамках недели моды, она выбрала костюм-тройку из итальянской серо-голубой шерсти из коллекции FW’21/22 бренда Marianna Senchina. Он состоит из жакета со специально гипертрофированной линией плеч, жилетки и брюк с высокой талией.

Образ завершили большой красно-белый платок и сумочка Dior бордового цвета, с которой Маск уже появлялась на показе этого бренда, а также изящные остроносые сапоги черного цвета.

"Я всегда восхищалась сильными активными женщинами, которые в любом возрасте живут так, как пожелают, и Мэй, безусловно, одна из них. Думаю, что благодаря ее выходу наш бренд получил новое прочтение: еще более классическое и элегантное", – отметила в комментарии журналистам Сенчина. На своей странице в соцсети она поделилась несколькими скринами публикаций о новом выходе миссис Маск.

Напомним, что в ноябре прошлого года на Fashion Trust Arabia в Катаре Мэй Маск щеголяла в нежно-розовом брючном костюме оверсайз от бренда TTSWTRS, тоже украинского. Свой образ она дополнила белой рубашкой, белыми кроссовками и такого же цвета сумкой.

Там же она была замечена в мятном брючном костюме и пальто-пончо от украинского prêt-à-porter бренда the COAT.

В прошлом году Маск посетила Киев, где побывала на нескольких мероприятиях, на которые надевала тоже вещи от украинских дизайнеров. Женщина, которая активно снимается для модных брендов и путешествует по миру, презентуя свою книгу в столице Украины, рассказала, почему она не боится стареть.