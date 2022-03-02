Жерар Депардьє висловився щодо війни в Україні

У 2013 році чоловік отримав громадянство РФ.

73-річний французький актор та друг президента РФ Володимира Путіна Жерар Депардьє, який має російський паспорт майже 10 років, висловився щодо ситуації в Україні. Він вимагає терміново почати мирні переговори. Про це пише The New York Times.

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"Росія та Україна були братськими країнами. Зупиніть бойові дії і ведіть переговори", — зазначив Жерар Депардьє.

[ + – ] Жерар Депардьє був близьким другом Путіна, проте засуджує його рішення розпочати війну в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україні з боку РФ 24 лютого 2022 року низка знаменитостей висловили своє занепокоєння ситуацією в країні.

Серед світових зірок Україну підтримала Мадонна, мама Ілона Маска, сімейство Кардаш'ян, Біллі Айліш, Стівен Кінг та ще низка знаменитостей.

Проте є й "дошка ганьби" російських знаменитостей, котрі підтримали рішення Путіна вторгнутися в Україну. Серед них Тіна Канделакі, Микола Басков та інші відомі люди.