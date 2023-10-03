Жерар Депардьє вперше відповів на звинувачення у зґвалтуваннях, — ЗМІ

Французький актор Жерар Депардьє запевнив, що не здатен образити жінку. Він не згоден з усіма звинуваченнями на свою адресу.

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Актор Жерар Депардьє написав відкритого листа, опублікованого в одному з найвідоміших видань Франції "Le Figaro", у якому заперечує звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, повідомляє Sky News.

"Я більше не можу погодитися з тим, що чую, з тим, що читаю про себе кілька місяців. Я думав, що мені все одно, але ні, насправді ні. Це все до мене доходить", — написав Депардьє.

Він заявив, що "ніколи, ніколи не ображав жінку" і що "заподіяти шкоду жінці було б однаково, що вдарити власну матір ногою в живіт".

У чому звинувачують Жерара Депардьє

Депардьє висунули обвинувачення у зґвалтуванні два роки тому після того, як 20-річна акторка розповіла, що 2018 року вона двічі зазнала нападу в його будинку.

Раніше цього року французький сайт опублікував заяви 13 інших жінок, які працювали з Депардьє, про те, що їх піддавали недоречним залицянням, обмацуванням і жестам.

Початкове розслідування щодо 74-річного актора було припинено 2019 року через відсутність доказів, але пізніше відновлено.

Жінка, яка заявила, що її зґвалтували, Шарлотта Арну, відмовилася від анонімності і раніше повідомила французьким ЗМІ, що після ймовірного зґвалтування вона перебувала в "пеклі".

Вона також сказала, що ймовірна неналежна поведінка Депардьє на знімальному майданчику добре відома в кіноіндустрії.

Прокурор Парижа все ще розслідує справу про зґвалтування, а Депардьє не перебуває під вартою.

Фото: Вiкiпедiя

Актор Жерар Депардьє розповів свою правду

Депардьє раніше заперечував усі претензії до нього через адвоката, але тепер висловився безпосередньо в листі, опублікованому в Le Figaro.

У листі, озаглавленому "Я хочу, нарешті, сказати вам свою правду", він писав: "Уперше до мене додому прийшла жінка, легкою ходою, яка піднялася до моєї кімнати з власної волі. Сьогодні вона каже, що її там зґвалтували. Вона повернулася вдруге. Між нами ніколи не було жодного примусу, насильства чи протесту".

У своєму листі актор сказав, що він часто "порушував межі" на знімальному майданчику, "щоб посміятися", але у нього ніколи не було наміру заподіяти комусь шкоду".

Депардьє входить до числа найвідоміших зірок Франції, він відомий такими фільмами, як Сірано де Бержерак і Жан де Флоретт, а також голлівудськими хітами "Зелена карта" і "Людина в залізній масці".

Раніше, Фокус писав про те, що Жерар Депардьє назвав винуватця війни в Україні і заступився за росіян. На думку актора, пересічні громадяни РФ не винні в тому, що відбувається.

Також Жерар Депардьє висловився з приводу війни в Україні. Французький актор і друг президента РФ Володимира Путіна Жерар Депардьє, який має російський паспорт майже 10 років, висловився з приводу ситуації в Україні. Він вимагає терміново розпочати мирні переговори.