Жерар Депардьє закрив продюсерський центр у Росії: у чому причина

Аудіовізуальні проєкти зупинено, центр простоює, але потребує витрат. Соратники актора переконані, що закриття організації "не пов'язане з війною в Україні".

Related video

Французький актор Жерар Депардьє закриває продюсерський центр "ПЦ ЖД" в Росії через простої. Про плани актора розповів "ТАРС" його друг і продюсер Арно Фріллі.

Продюсер зазначив, що центр створили для розвитку аудіовізуальних проєктів, і без активної діяльності він не є корисним.

"Центр вимагає витрат навіть у період простою. Нова структура може бути відкрита, коли буде більше конкретики щодо проєктів", — пояснив Фріллі.

Рішення про закриття центру Депардьє "в жодному разі не пов'язане з війною в Україні", наголосив він.

Продюсер заявив про зупинення роботи над фільмом про ескадрилью "Нормандія — Німан". Жерар Депардьє думав зняти стрічку в області Калінінграда й презентувати як проєкт РФ і Франції.

[ + – ] Фільм "Нормандія — Неман" знятий про діяльність льотчиків французької ескадрильї

Після початку війни в Україні французька сторона вийшла з проєкту. За словами Фріллі, Жерар дуже мотивований на участь у проєктах у Росії.

"Що стосується закриття продюсерського центру, це не пов'язано із зупинкою цього конкретного проєкту (створення фільму "Нормандія — Німан"), — додав він.

Про намір Депардьє ліквідувати компанію "ПЦ ЖД" пише видання "Октагон" із посиланням на базу даних "Контур.Фокус" (сервіс для перевірки російських і зарубіжних контрагентів, — ред.). Організація відкрита у 2016 році й зараз фактично не працює.

"ПЦ ЖД" керує компанія актора "Смаки Франції" на чолі з Юрієм Мосманом. За даними журналістів, наприкінці 2020 року закрилися пов'язані з Депардьє фірми "Смаки Франції" та "Бабуся" в Новосибірську.

Керівництво тоді не влаштувало організаційно-правова форма фірм — акціонерне товариство.

Зазначимо, що Жерар Депардьє відомий симпатією до РФ і її президента Володимира Путіна. Проте у квітні цього року він засудив розв'язану Путіним війну в Україні. За словами Депардьє, вся відповідальність за те, що відбувається, лежить на російському лідері.

Депардьє отримав громадянство РФ у січні 2013 року, він виїхав із Франції на знак протесту проти підвищення податків для багатих. Депардьє зізнавався в готовності померти за Росію.

У грудні минулого року канадська акторка 25-річна Шарлотта Арнольд звинувачувала Депардьє в зґвалтуванні.