Канадська актриса звинуватила Жерара Депардьє у зґвалтуванні

Конфлікт канадської актриси Шарлотти Арнольд із французьким актором Жераром Депардьє триває з 2018 року. Тепер Арнольд вирішила написати, що не може мовчати.

Канадська актриса, 25-річна Шарлотта Арнольд звинуватила у зґвалтуванні французького актора, 72-річного Жерара Депардьє. Про це вона написала у Twitter 16 грудня.

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За інформацією Арнольда, француз напав на неї ще в серпні 2018 року. Акторка довгий час нікому не говорила про інцидент, але тепер написала, що більше не може мовчати.

[ + – ] Адвокати Депардьє звинуватили акторку у наклепі

Депардьє не визнав такого звинувачення, його адвокати заявили про боротьбу проти наклепу.

Це вже не перше звинувачення Депардьє у зґвалтуванні, у подібний скандал він потрапив у лютому минулого року. Арнольд тоді стверджувала, що Депардьє влітку 2018 запросив її до своєї квартири в Парижі.

Вперше цю справу закрили, оскільки доказів провини актора не було. Дівчина знову подала аналогічне звинувачення проти Депардьє та справу відновили наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, що Жерар Депардьє на початку 2013 року отримав російське громадянство, а у вересні 2020-го став православним.