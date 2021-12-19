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Канадская актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

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Депардье отрицает причастность к изнасилованию

Конфликт канадской актрисы Шарлотты Арнольд с французским актером Жераром Депардье длится с 2018 года. Теперь Арнольд решила написать, что больше не может молчать.

Канадская актриса, 25-летняя Шарлотта Арнольд обвинила в изнасиловании французского актера, 72-летнего Жерара Депардье. Об этом она написала в Twitter 16 декабря.

По информации Арнольд, француз напал на нее еще в августе 2018 года. Актриса долгое время никому не говорила об инциденте, но теперь написала, что больше не может молчать.

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Адвокаты Депардье обвинили актрису в клевете

Депардье не признал такое обвинение, его адвокаты заявили о борьбе против клеветы.

Это уже не первое обвинение Депардье в изнасиловании, в подобный скандал он попал в феврале прошлого года. Арнольд тогда утверждала, что Депардье летом 2018 года пригласил ее в свою квартиру в Париже.

Первый раз это дело закрыли, поскольку доказательств вины актера не было. Девушка снова подала аналогичное обвинение против Депардье и дело возобновили в конце 2020 года.

Напомним, что Жерар Депардье в начале 2013 года получил российское гражданство, а в сентябре 2020-го стал православным.